Україна запустила тендери на видобуток літію — NYT / © ТСН.ua

Реклама

У межах угоди про надра Україна схвалила перші кроки до залучення приватних інвесторів для розробки великого державного родовища літію на ділянці «Добра» у Кіровоградській області.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на двох українських урядовців, імена яких залишилися анонімними.

За даними джерел, це буде перший проєкт, затверджений у межах нової угоди про копалини зі США.

Реклама

Україна запустила тендери на видобуток літію — хто серед претендентів

Видання зазначає, що Україна схвалила перші кроки до залучення приватних інвесторів для розробки великого державного родовища літію.

Йдеться про початок підготовки до відкриття тендеру на видобуток літію на родовищі «Добра» у центральній Україні — одному з найбільших у країні, важливому для виробництва батарей.

Право на видобуток літієвої руди на Кіровоградщині, як йдеться у повідомленні видання, може отримати компанія TechMet та мільярдер Рональд Лаудер.

«Серед ймовірних претендентів — консорціум із компанією TechMet, яка частково належить уряду США, та мільярдером Рональдом С. Лаудером, другом Дональда Трампа. Ця група вже давно висловлює зацікавленість у родовищі „Добра“», — передає NYT.

Реклама

Очікується, що підготовка рекомендацій триватиме декілька тижнів, а український уряд все ще може ухвалити рішення не відкривати тендер.

Як працює угода про копалини зі США

Згідно з угодою про копалини України та Сполучених Штатів, 50% доходів від видобутку надр йде до спільного інвестиційного фонду США–Україна. Виручка спрямовується на інвестиції в українську економіку, але частина також компенсує допомогу США, про що раніше заявляв американський президент Дональд Трамп.

Підготовка тендеру триватиме кілька тижнів, і остаточне рішення про початок відкритих торгів ще не ухвалене. Уряд наразі офіційно не коментував це рішення.

Що відомо про ділянку «Добра» на Кіровоградщині

Ділянка «Добра» — родовище розташоване у Кіровоградській області (поблизу Добровеличківки) з покладами руд літію та оксидів танталу, ніобію, рубідії, цезію, берилію, олова має площу 300 га. Загалом в Україні відомі два родовища літієвих руд і дві ділянки, половина з них на Кіровоградщині.

Реклама

«Добра» належить до одного з найбільших у країні з видобутку літію — близько 80-105 мільйонів тонн руди з вмістом 1,1–1,4 % Li₂O.

Це дві ділянки (Станкувате і Надія) зі спільно приблизно 1,2 млн тонн літієвої руди.

раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив деталі угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також