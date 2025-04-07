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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Угода про копалини: Свириденко повідомила деталі переговорів і склад делегації від України

До складу делегації увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції і фінансів., заявила міністерка економіки.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Умови угоди про корисні копалини

Угода про корисні копалини / © ТСН.ua

Україна відправить делегацію до столиці США — Вашингтона для просування вперед у переговорах щодо стратегічної угоди зі Сполученими Штатами щодо критично важливих природних ресурсів цього тижня, від 7 квітня.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Цей діалог відображає стратегічні інтереси обох країн і нашу спільну відданість побудові міцного, прозорого партнерства. До складу делегації увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Ми прагнемо узгодити вибір проектів, законодавчу базу та механізми довгострокового інвестування», — написала вона.

Раніше йшлося про те, що надра України містять 22 з 34 критичних мінералів, визначених ЄС як необхідні для забезпечення енергетичної безпеки. Президент США Дональд Трамп прагне укласти угоду про корисні копалини з главою України Володимиром Зеленським, щоб отримати доступ до них.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути відео за цим посиланням: Домовленість з Путіним: як Трамп хоче закінчити війну і почати нову? НАЖИВО З АНДРІЄМ ДЕЩИЦЕЮ

Нагадаємо, умови нової угоди про корисні копалини, яку запропонували США, ставлять під удар членство України в ЄС.

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