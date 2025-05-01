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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
172
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1 хв

Угода про корисні копалини: у РНБО пояснили важливість документа, який підписали Україна та США

Йдеться про майбутнє нашої країни.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © ТСН.ua

У РНБО прокоментували підписання Україною угоди зі США. Так, це важливий крок для відбудови нашої держави.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Угода з США — це про майбутнє України, її безпеку та технології. І, найважливіше - це про повернення українців, в тому числі й тих, хто втратив все через війну. Бо це про відбудову”, — висловився він.

Нагадаємо, Україна та США підписали угоду щодо видобутку корисних копалин.

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