Угода про корисні копалини: у РНБО пояснили важливість документа, який підписали Україна та США

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © ТСН.ua

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У РНБО прокоментували підписання Україною угоди зі США. Так, це важливий крок для відбудови нашої держави.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Угода з США — це про майбутнє України, її безпеку та технології. І, найважливіше - це про повернення українців, в тому числі й тих, хто втратив все через війну. Бо це про відбудову”, — висловився він.

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Нагадаємо, Україна та США підписали угоду щодо видобутку корисних копалин.