Угода про корисні копалини: Зеленський розкрив нові деталі щодо переговорів

Президент України Володимир Зеленський. / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський розповів про хід переговорів щодо корисних копалин та наголосив на необхідності посилення міжнародних санкцій проти Росії.

Про це очільник держави Володимир Зеленський сказав на спільній конференції з лідером ПАР Сирілою Рамафосою.

Президент України зазначив, що всі пункти “мінеральної угоди”, які суперечили Конституції України, були виключені, і сторони підписали меморандум, який відповідав українському законодавству.

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"Президент Трамп сказав, якщо одна із сторін не погодиться на повне припинення вогню та інші додаткові кроки, які наближають закінчення війни, будуть сильні кроки, санкційні, тощо. Ми все робимо, що пропонують партнери і лише те, що суперечить нашій Конституції ми не можемо робити. І це зрозуміло, навіть наша боротьба за незалежність нашої держави, за наш суверенітет та територіальну цілісність. Це наше виживання. І тут ми абсолютно прямі та прозорі", - заявив Зеленський.

Водночас, президент України висловив занепокоєння відсутністю "сильного тиску" на Росію та нових санкційних пакетів.

"Я не бачу зараз сильного тиску на Росію, нових санкційних пакетів проти агресії російської федерації", - додав він.

Нагадаємо, Україна та США у четвер, 17 квітня, підписали меморандум, який засвідчує намір сторін нарешті фіналізувати угоду про корисні копалини.