“Угода” Трампа про припинення вогню розв'язала Путіну руки на зиму: ISW попередили про моторошний сценарій

Трамп з Путіним / © Associated Press

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Заява президента США Дональда Трампа про так зване «енергетичне перемир’я» виявилася лише потенційною пропозицією, яка наразі грає виключно на користь Кремля. Станом на 12 жовтня жодних домовленостей між Україною та Росією немає, а сам формат ініціативи створює смертельну загрозу для української енергосистеми напередодні зими.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму свіжому звіті.

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Удари по енергетиці не припиняються: РФ продовжує терор

За даними аналітиків ISW, Росія навіть не думала зупиняти обстріли. У ніч проти 12 жовтня окупанти завдали чергових комбінованих ударів по українських об’єктах:

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уражено теплоелектроцентраль (ТЕЦ) на захід від Харкова;

пошкоджено інфраструктуру газовидобутку в Харківській області;

завдано удару по нафтобазі в Сарнах на Рівненщині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише протягом 12 жовтня російські війська атакували шість об’єктів енергетики. При цьому українські Сили оборони у відповідь утримувалися від ударів по енергетичній інфраструктурі РФ.

Зеленський наголосив: Україна готова до повного «енергетичного перемир’я» і не битиме по російських об’єктах, якщо Москва піде на взаємні кроки та офіційно зафіксує угоду.

Пастка у формі «пропозиції»: що насправді задекларував Трамп

Джерело в Білому домі в коментарі виданню Axios підтвердило, що скандальна заява Дональда Трампа в мережі Truth Social від 11 жовтня стосувалася лише «потенційної угоди», а не реального припинення вогню. Жодна зі сторін домовленостей не підписувала.

Як з’ясувалося, пропозиція Трампа передбачає лише мораторій на удари по нафтопереробних заводах (НПЗ) з можливим розширенням на інші об’єкти в майбутньому.

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В ISW наголошують: у нинішньому вигляді ця пропозиція є односторонньою поступкою на користь Росії:

Нерівні умови: У Росії працюють десятки великих НПЗ, які є критичними для її економіки та воєнної машини. В України ж залишився лише один такий об’єкт. Карт-бланш на зимовий терор: «Угода» взагалі не захищає українські електричні станції. Це дозволить РФ безперешкодно продовжувати свою масовану ракетно-дронову кампанію проти української енергетики впродовж зими 2026–2027 років.

Таким чином, запропонований формат фактично зв’язує руки Україні, забороняючи бити по найвразливіших місцях агресора, але дає Путіну повну свободу дій для заморожування українських міст.

Що передувало

Нагадаємо, президент США домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизелю до США та інших країн.

За його словами, Росія має поставити понад 300 тисяч тонн дизелю одразу, ще 500 тисяч тонн — у листопаді, а згодом можливі додаткові партії.

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Натомість у Сенаті США Трампа звинуватили в порушенні закону через російський дизель.

Потім Трамп знову висловився про скандальну угоду щодо пального з РФ і назвав своє рішення користю для народу США.

Тим часом ЗМІ повідомили, що США можуть залишити Україну без розвідданих, якщо Київ не припинить бомбити НПЗ Росії.

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