Угода Трампа з Росією: як США «зливають» Україну на догоду Путіну і що з цим робитиме ЄС

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Зустріч Великої сімки, яку достроково покинув Дональд Трамп, заочно посварившись Еммануелем Макроном, відбулася на тлі чергових масштабних російських ударів по Україні. Лише в Києві в ніч проти вівторка, 17 червня, загинули 24 людини, ще 134 постраждали. В Одесі ворог вдарив по історичному центру міста: житлових будинках, інклюзивному центру для дітей, дитячому садочку та церкві. Дві жінки загинули, ще 26 людей звернулися за медичною допомогою.

Моторошні кадри влучань російських ракет і «шахедів» по багатоповерхових житлових будинках, які призвели до десятків жертв українців, облетіли світові ЗМІ. Проте, вже на борту свого Air Force One, коли Трамп достроково покидав саміт G7, на запитання журналістів, що він думає про черговий масований російський обстріл, президент США сказав, що ще «має подивитися новини». А за кілька годин до цього, під час пресконференції з прем’єром Канади Марком Карні на саміті Великої сімки, звинуватив Барака Обаму і Джастіна Трюдо у виключенні Росії з «G7, яка була G8».

«Барак Обама та людина на ім’я Трюдо не хотіли, щоб Росія була присутня. І я б сказав, що це була помилка, бо зараз війни б не було. Путін розмовляє зі мною, він не розмовляє ні з ким іншим, бо його образили, коли виключили з G8», — заявив Дональд Трамп.

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Саміт G7 у Канаді, в якому взяв участь і Володимир Зеленський, завершився без спільної заяви на підтримку Києва через опір США, які не хочуть критикувати Росію. Не буде найближчим часом і посилення санкцій проти Росії. Як адміністрація Трампа продовжує «зливати» Україну на догоду Путіну? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Трамп у глухому куті: у США інший пріоритет

Коли Володимир Зеленський приїхав до Канади, щоб особисто взяти участь у саміті Великої сімки та зустрітися з Дональдом Трампом, президента США там вже не було. Свій передчасний від’їзд він пояснив «зрозумілими причинами», а речниця Білого дому Керолайн Левітт уточнила, що це «через те, що відбувається на Близькому Сході». Президент Франції Еммануель Макрон своєю чергою припустив, що, можливо, Трамп зробив пропозицію щодо припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

На що Трамп публічно накинувся на Макрона у своїй соцмережі Truth Social зі словами: «Еммануель завжди розуміє все неправильно». Емоційний «наїзд» Трампа на Макрона можна пояснити як нещодавньою поїздкою президента Франції до Гренландії, на яку, як і на Канаду, публічно зазіхає президент США, так і останніми заявами Макрона про неможливість посередництва Путіна між Ізраїлем та Іраном, що ще в неділю, 15 червня, припускав Трамп.

«Я не вірю, що Росія, яка зараз веде інтенсивний конфлікт (війну проти України — Ред.) і вже кілька років поспіль не дотримується Статуту ООН, може бути посередником», — заявив Еммануель Макрон.

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Надвечір вівторка, 17 червня, Трамп провів нараду зі своєю командою з нацбезпеки щодо ситуації на Близькому Сході. Попри численні публікації в пресі, Трамп не оголосив про приєднання США до Ізраїлю щодо ударів по ядерним об’єктам Ірану. Проте, як пише ABC News, «офіційні особи США дали зрозуміти, що наступні 24-48 годин будуть вирішальними щодо того, чи можливе дипломатичне вирішення проблеми з Іраном, чи президент може вдатися до військових дій». В останньому дуже зацікавлений Ізраїль, адже без американських стратегічних бомбардувальників і багатотонних бомб, здатних вражати об’єкти глибоко під землею, Ізраїль не зможе повністю знищити іранську ядерну програму.

Зміна режиму в Ірані та поховання його ядерної програми — стратегічний інтерес США. До того ж, це могло б ще більше, після падіння режиму Башара Асада в Сирії, підважити позиції Росії і Китаю на Близькому Сході. Американські ЗМІ повідомляють, що Трамп наблизився до рішення виступити на боці Ізраїлю. Проте Трамп йшов на вибори, формуючи собі образ миротворця, який не лише не почне жодної нової війни, а й зі всіма домовиться, щоб покінчити з триваючими конфліктами. Тому й свіже опитування YouGov та Economist свідчить, що 60% американців виступають проти втручання США в конфлікт Ізраїлю з Іраном.

Домовитися з Путіним: Трамп саботує рішення по Україні

На саміті G7 в Канаді Володимир Зеленський хотів обговорити з Дональдом Трампом можливість купувати американську зброю, оскільки Конгрес не буде ухвалювати новий пакет військової допомоги Україні, а міністр оборони США Піт Гегсет заявив про скорочення бюджету на закупівлю озброєнь для Києва у 2026 році. На додачу, як відомо, США перекинули на Близький Схід 20 тис. боєприпасів для збиття дронів, які мала отримати Україна.

«Якщо торік застосування ста „шахедів“ за одну ніч викликало справжній шок, то зараз вже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів. Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США», — заявив Володимир Зеленський, виступаючи на спецзасіданні лідерів G7 у Канаді.

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За словами українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Росія навмисно спрямовує сотні ракет і безпілотників на цивільне населення саме під час саміту Великої сімки, надсилаючи сигнал про повну зневагу до США та інших партнерів, які закликали припинити вбивства, відкидаючи перемир’я або зустріч лідерів (Зеленського та Путіна — Ред.) для пошуку рішень і припинення війни. Проте США, на рівні речниці Держдепу Теммі Брюс, засудили російський масований удар із десятками загиблих лише надвечір вівторка, 17 червня.

Хоч Еммануель Макрон на саміті G7 у Канаді й висловлював сподівання, що Трамп все ще може змінити свою думку й запровадити більш жорсткі санкції проти Росії, у публікаціях західних ЗМІ, які посилаються на джерела, знайомі з обговореннями лідерів країн Великої сімки за вечерею в понеділок, 16 червня, приводів для оптимізму дуже мало. Bloomberg зазначає, що Трамп говорив союзникам, що санкції проти Росії обходяться США занадто дорого. Reuters пише, що в останні тижні адміністрація США розпустила міжвідомчу робочу групу, яка була створена навесні для розробки стратегій тиску на Росію, бо Трамп не зацікавлений у конфронтації з Москвою.

На додачу до вже не першої заяви Трампа про помилковість виключення Росії з G8, експерти припускають, що все це може свідчити про вихід США з переговорів по врегулюванню війни Росії проти України, чим адміністрація Трампа вже давно погрожує. Хоча, весь цей час Америка грала радше на боці Росії, не будучи навіть незаангажованим медіатором. Поки що, принаймні публічно, Трамп наголошує на бажанні продовжити спроби просунути «мирні» переговори, які зайшли в глухий кут, перш ніж збільшувати тиск на Росію. Щодо санкцій, на думку американського президента, їх спершу має запровадити ЄС, а США потім оцінять їхній вплив і наслідки.

Це стосується і можливого зниження цінової «стелі» продажу російської нафти від $60 до $45. Проте, схоже, що в цьому вже не зацікавлений і сам Євросоюз. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на саміті G7 у Канаді, що «останніми днями ми спостерігали зростання цін (на нафту на 14% через загострення на Близькому Сході — Ред.), тому обмеження цін (на рівні $60 — ред.) виконує свою функцію». Хоча, насправді, країни Заходу можуть здійснити ще більший тиск на Росію, якщо просто почнуть виконувати вже запроваджені обмеження, та закриють лазівки для обходу санкцій, а 80% таких випадків відбувається саме через Китай.

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Наступна зустріч західних лідерів у ширшому форматі — це саміт НАТО в Гаазі 24-25 червня. Але, через небажання союзників дратувати Трампа, і він ризикує стати для України нерезультативним. ТСН.ua вже писав, що підсумкова декларація цього саміту, як очікується, буде доволі короткою (одна сторінка) й вихолощеною. Зокрема, там не буде згадки про майбутнє членство України в НАТО, що Трамп неодноразово називав причиною початку війни Росії проти України. Якщо ж союзники ризикнуть сперечатися з Трампом, він може достроково покинути саміт Альянсу, гучно грюкнувши дверима, перетворивши його на «НАТО мінус США», як і G7 на Велику шістку.

Дата публікації 13:37, 17.06.25 Кількість переглядів 256 Реакція Трампа на обстріл Києва здивувала Мережу