Угода з дияволом і торгівля територіями: Трамп тисне на Україну, вважаючи союзником Росію, а не Європу

Цю заяву президент Франції зробив у понеділок, 8 грудня, під час зустрічі з Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та премʼєром Британії Кіром Стармером у Лондоні. Європейські лідери обговорювали «мирний» план врегулювання війни з 28 пунктів, який вже три тижні просуває адміністрація Трампа, проте нагадує він радше перелік російських вимог щодо капітуляції України.

Лондонська зустріч відбулася одразу після слів Трампа про те, що Зеленський «досі не прочитав пропозицію» — його з Путіним «мирний» план. Хоча Трамп не міг не знати, що секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов провели цими днями кілька зустрічей у США з його спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Джаредом Кушнером. Проте після низки спекулятивних заяв Дональда Трампа-молодшого, які він зробив цими вихідними в Досі, все стало на свої місця.

Син президента США, який є помітною фігурою в правопопулістському русі MAGA Республіканської партії, звинуватив Зеленського в затягуванні війни, а Європу — у відсутності плану її закінчення. Натомість дуже «дієвий» план, який просуває та група в оточенні президента США, до якої належить і Дональд Трамп-молодший, — це віддати Росії ще більше українських територій, повернути її до світової економіки та разом із Москвою поділити заморожені в ЄС активи Центробанку РФ.

Тож на якому етапі переговори між Україною, США та ЄС щодо «мирного» плану, який просуває адміністрація Трампа? До яких поступок нас схиляють? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Це Україна та ЄС винні: команда Трампа підіграє Кремлю

В ефірі Fox News посол США при НАТО Метью Вітакер запевнив, що Трамп знає як тиснути на Україну та Росію. Проте поки що ми бачимо лише тиск на Україну, включно зі спробами дискредитації на міжнародній арені, що й зробив Дональд Трамп-молодший у Катарі, звинувачуючи в продовженні війни не агресора, а жертву. А колишній стратег Трампа Стів Беннон, який навіть відсидів у вʼязниці, закликав припинити продавати Україні зброю й зупинити обмін розвідданими.

Втім, у новій Стратегії національної безпеки, яка спричинила хвилю критики, адміністрація Трампа пішла ще далі, наголошуючи, що «європейські чиновники мають нереалістичні очікування щодо війни, спираючись на нестабільні уряди меншості, багато з яких порушують основні принципи демократії, щоб придушити опозицію». Ба більше, в цьому документі також зазначено, що «значна європейська більшість прагне миру, проте це бажання не втілюється в політику, значною мірою через підрив цими урядами демократичних процесів».

Дорогою з Лондона, відповідаючи на запитання журналістів у чаті просто на борту літака, Володимир Зеленський підтвердив, що Дональд Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього своє бачення, яке відрізняється від українського.

«Те, що я бачу зараз у переговорній групі, я бачу, як старається дуже Джаред (Кушнер — Ред.). Так, вони працюють з Віткоффом. Є багато, ви знаєте, переговорників. Я точно бачу, що вони хочуть, щоб війна закінчилася. Це не гра з боку США. Але для нас важливо — як, на яких засадах, щоб не було ризику повторення війни, бо Росії ми не віримо», — сказав український президент.

Днями Politico зазначав, що розв’язання найважливіших питань зовнішньої політики Трамп доручає вузькому колу своїх радників і родичів, що доводить його глибоку недовіру до Ради нацбезпеки при Білому домі, яку його команда розвалила, та Держдепу. Хоч держсекретар Марко Рубіо поки що входить до цієї невеликої зовнішньополітичної групи, його вплив на «мирний» план із 28 пунктів щодо врегулювання війни Росії проти України зменшується.

ТСН.ua вже писав, що саме Віткофф та Кушнер разом із спецпредставником Путіна Кирилом Дмітрієвим протягом кількох днів у Маямі писали 28 пунктів «мирного» плану, який потім американські посадовці привезли до Києва. Після переговорів з українською делегацією Віткофф та Кушнер полетіли до Москви на пʼятигодинні переговори з Путіним.

Багато хто, особливо в Україні, тоді відзначив появу зятя Трампа Джареда Кушнера в переговорному процесі, мовляв, саме з ним Києву треба вибудовувати діалог. Проте, на відміну від першого президентського терміну Трампа, зараз Кушнер не має офіційної посади в Білому домі, а отже не несе жодної політичної та юридичної відповідальності за переговори чи посередництво в будь-якому процесі. Вже не кажучи про те, що його підписів під жодним із документів теж не буде.

«Віддайте території»: як США карають жертву агресії

На думку спецпредставника Трампа Кіта Келлога, який в січні 2026 року залишить свою посаду, зусилля з врегулювання перебувають на останніх 10 метрах, які завжди є найскладнішими. Два основні невирішені питання — це майбутнє Донбасу та ЗАЕС.

«Якщо ми вирішимо ці дві проблеми, думаю, решта питань вирішиться досить добре. Ми дійсно дуже близько», — додав Келлог.

За інформацією Politico, переговори України зі США зайшли в глухий кут через одне головне питання — як змусити Україну відмовитися від територій Донбасу, які Росія не окупувала. Посилаючись на європейського чиновника, видання також зазначає, що американці наполягають, щоб Україна пішла з Донбасу так чи інакше. Axios додає, що на сьогодні переговори Києва та Вашингтона зосередилися на двох питаннях: віддати Росії території Донбасу та отримання Україною надійних гарантій безпеки від США.

В інтервʼю Bloomberg Володимир Зеленський заявив, що в переговорах дійсно залишаються розбіжності в територіальних питаннях — єдиної думки щодо Донбасу немає. Після зустрічі з європейськими лідерами в Лондоні український президент додав, що за нашою Конституцією та міжнародним правом ми не маємо жодного права, морального також, віддати якісь території. Щодо гарантій безпеки, це має бути не сумнозвісний Будапештський меморандум, а законодавчо закріплені, проголосовані в Конгресі США зобовʼязання. Але від адміністрації Трампа ми не чуємо готовності надати саме такі гарантії безпеки.

За словами Зеленського, у вівторок, 9 грудня, Україна та європейські союзники фіналізують останню версію «мирного» плану, яка тепер містить 20, а не 28 пунктів, і передадуть його США. Проте остаточних рішень у питаннях «територій», повоєнної відбудови та гарантій безпеки немає. Втім, європейські гарантії безпеки — «коаліція рішучих» (зустріч відповідних країн відбудеться вже цього тижня) — вже готові.

Під час переговорів у Лондоні Фрідріх Мерц заявив, що скептично ставиться до деяких деталей у документах, які надходять зі США. В той же час у редакційній статті The New York Times наголошує, що поки європейські лідери заявляють про свою непохитну солідарність з Україною, вони не можуть відмовитися від закупівель російських енергоносіїв та нарешті ухвалити рішення про надання Києву «репараційного кредиту» фактично під заставу заморожених в ЄС активів Центробанку РФ.

У небажанні припинити війну російська пропаганда, яку підхоплює команда Трампа, звинувачує Київ і ключові європейські столиці, додаючи до цього нездатність країн-членів ЄС домовитися між собою. А щоб додати аргументів тій групі в оточенні Трампа, яка просуває швидкий мир будь-якою ціною, в понеділок, 8 грудня, Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори 2026 року.

