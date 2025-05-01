ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Угода зі США про надра: що вона показала про Україну та які є сигнали для Путіна

Якщо Путін не скористається можливістю, Штати можуть змінити свою думку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Угода між Україною та США

Угода між Україною та США / © ТСН

Підписана угода зі США про надра показала, що Україна є договороздатним і надійним партнером. Це допоможе нам змінити точку зору США.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Ігор Чаленко, політолог.

“Якби США не згаяли квітень, я думаю, що розв'язка була б набагато ближча. А так Путін вважає, що він може провести літню кампанію і посилити власні позиції”, — говорить він.

З боку США та ЄС є синхронні сигнали щодо посилення санкцій проти РФ — це зміна риторики, її треба фіксувати. Але цього недостатньо, і українці це розуміють. На думку Чаленка, Путіну таким чином дають певне вікно можливостей, аби вийти з цієї ситуації зі збереженням обличчя до 9 травня.

“Якщо цього не буде, тоді зміна позиції цілком можлива з боку США. Еволюційно, я підкреслюю. Радикальних змін точно не варто очікувати”, — завершив Чаленко.

Раніше у РНБО пояснили важливість угоди, яку підписали Україна та США.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie