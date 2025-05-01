Угода зі США про надра: що вона показала про Україну та які є сигнали для Путіна

Угода між Україною та США / © ТСН

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Підписана угода зі США про надра показала, що Україна є договороздатним і надійним партнером. Це допоможе нам змінити точку зору США.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Ігор Чаленко, політолог.

“Якби США не згаяли квітень, я думаю, що розв'язка була б набагато ближча. А так Путін вважає, що він може провести літню кампанію і посилити власні позиції”, — говорить він.

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З боку США та ЄС є синхронні сигнали щодо посилення санкцій проти РФ — це зміна риторики, її треба фіксувати. Але цього недостатньо, і українці це розуміють. На думку Чаленка, Путіну таким чином дають певне вікно можливостей, аби вийти з цієї ситуації зі збереженням обличчя до 9 травня.

“Якщо цього не буде, тоді зміна позиції цілком можлива з боку США. Еволюційно, я підкреслюю. Радикальних змін точно не варто очікувати”, — завершив Чаленко.

Раніше у РНБО пояснили важливість угоди, яку підписали Україна та США.