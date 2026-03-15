Угода зі США щодо виробництва дронів: Зеленський розкрив деталі

Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у підписанні масштабної угоди зі Сполучені Штати Америки щодо виробництва дронів. Її сума — приблизно 35–50 мільярдів доларів.

Про це Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами, пише «Інтерфакт-Україна».

За словами президента, йдеться про довгострокову співпрацю, яка могла б тривати багато років.

Реклама

«Я хотів підписати угоду на суму близько 35–50 мільярдів. У нас були такі потужності. Це велика угода щодо дронів на довгі роки», — зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що технології безпілотників швидко розвиваються, тому частина нинішніх розробок може втратити актуальність через кілька років. Водночас на зміну їм з’являтимуться нові системи.

«І навіть якщо деякі морські дрони не працюватимуть через два роки, наприклад, з огляду на нові технології, то будуть нові підводні дрони. Ми працюємо над такими речами», — додав глава держави.

За словами Зеленського, Україна вже має відповідні виробничі потужності та продовжує розвивати технології безпілотних систем, зокрема морських і підводних дронів.

Реклама

Як зазначав Зеленський раніше, Україна почне продавати дрони власного виробництва за кордон. У 2026 році в Європі планують відкрити 10 експортних центрів, де вироблятимуть українські безпілотники. Йдеться про країни Балтії та Північної Європи. Перші виробничі лінії вже запускаються у Німеччині та Великій Британії. Основою цих проєктів будуть українські технології та українські спеціалісти. Зеленський наголосив, що безпека Європи дедалі більше базується на технологіях, зокрема на дронах.

Україна вже направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами. Першими «точками» стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.