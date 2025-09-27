Угорщина робить "дуже небезпечні речі": Зеленський зробив тривожну заяву

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про використання Угорщиною розвідувальних дронів на українській території, назвавши такі дії «дуже небезпечними».

Про це президент сказав під час брифінгу за підсумками візиту до США у суботу, 27 вересня.

Небезпека для Будапешта

Володимир Зеленський заявив, що Україна усвідомлює, яку саме інформацію збирає угорська розвідка на її території, і вважає таку діяльність загрозливою.

Реклама

«Це дуже важливо, що розвідник угорський вивчає на території України. Я, в принципі, розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі. Дуже небезпечні речі, передусім для себе», — сказав президент.

Президент не уточнив, якими саме можуть бути наслідки для Угорщини.

«Дзеркальні» заходи та підтримка США

Раніше, під час цього ж брифінгу, Зеленський, спростував чутки про те, що США згортають дипломатичну підтримку України. Президент зазначив, що спільна робота Києва та Вашингтона активно триває.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна вдалася до «дзеркальних» заходів у відповідь на недружні дії Угорщини. Зокрема трьом високопосадовцям угорської армії було заборонено в’їзд в Україну.