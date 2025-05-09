Угорщина років 20 вела діяльність проти України на Закарпатті: експрацівник СБУ розкрив деталі

Прапори Угорщини / © Associated Press

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Угорщина давно проводила деструктивну діяльність проти України саме в Закарпатській області. А угорські культурні центри в Україні десятиліттями залишалися поза увагою держави, попри ймовірну причетність до розвідувальної діяльності.

Про це ексспівробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак заявив у ефірі «Новини.LIVE», коментуючи викриття угорської агентурної мережі.

«Угорщина давно проводила деструктивну діяльність проти України саме в закарпатському регіоні. Це факт вже років 20. Це одна сторона. Угорські паспорти, культурні центри різноманітні, співпраця закарпатського регіону з сусіднім регіоном і взагалі з Угорщиною — це історія вже тривала», — розповів Ступак.

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Угорські культурні центри означають присутність розвідки

«Взагалі коли ви чуєте назву „іноземний культурний центр“ — це стовідсотково дорівнює присутності іноземної розвідки в цьому культурному центрі. Російський культурний центр — там не про матрьошки, там про російську розвідку. Угорський культурний центр — це про угорську розвідку», — пояснив експрацівник СБУ.

За його словами, Україна завжди намагалася це питання «обходити стороною» і не припиняти таку діяльність. Ступак пояснив, чому це так відбувалося:

«Бо це країна НАТО. Бо це країна Європейського Союзу. Це сусідня країна, ну нащо псувати стосунки? Якось воно відкладалося на потім. Зараз я на 100% впевнений, що Василь Васильович Малюк, коли вперше отримав ці матеріали, коли підлеглі відпрацювали і ця справа оберталася, він приніс ці матеріали на доповідь президенту, доповів. І особисто президент Зеленський дав зелене світло, натиснув на червону клавішу і сказав: «Василь Васильович, вперед. У вас немає жодних обмежень».

Аналітик акцентував, що це справа надзвичайно політична.

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Він також похвалив працівників СБУ за виконану роботу.

«Угорський шпигун — це вперше. Викрито куратора разом з агентурою, які спілкувалися виключно угорською мовою, і вони повністю були впевнені, що ніхто не зможе прослухати, а якщо хтось прослухати, то немає перекладачів. Змогли співробітники СБУ знайти правильного перекладача, він правильно переклав, затримали цю людину», — зазначив Ступак.

Як діятиме Україна щодо Угорщини після викриття шпигунів?

На його думку, надалі, ймовірно, з України будуть вислані угорці з дипломатичного корпусу, які причетні до викритої агентурної мережі. Вони можуть бути оголошені персонами нон-грата. Не виключено, що причетним до цієї чи іншої мережі угорським посадовцям буде заборонено в’їзд на територію України на 10 років.

«Плюс я б особисто суттєво обмежив діяльність угорських різноманітних культурних, освітніх, просвітницьких центрів», — додав ексспівробітник СБУ.

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Нагадаємо, 9 травня СБУ повідомила, що вона вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка проводила шпигунську діяльність на шкоду Українській державі. Затримано та взято під варту двох угорських агентів — ексвійськових Сил оборони України. Вони проводили свою діяльність на Закарпатті.

Коментуючи викриття шпигунської мережі, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав до обережності. Водночас він прямо не заперечив затримання угорських шпигунів на Закарпатті.