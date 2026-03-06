ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1338
Час на прочитання
1 хв

Угорщина звинувачує українців у відмиванні 40 млн доларів: доступу до затриманих немає

Серед затриманих в Угорщині — колишній генерал українських спецслужб, зазначають місцеві ЗМІ.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Прапор Угорщини

Прапор Угорщини / © pixabay.com

Податкова служба Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України. Їх підозрюють у відмиванні грошей.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» у Telegram.

Там заявили, що дві автівки перевозили готівку (40 млн доларів і 25 млн євро) і золото (дев’ять кілограмів).

Проти громадян порушили кримінальну справу, цитують заяву ЗМІ.

Один із затриманих — колишній генерал українських спецслужб. Про кого саме йдеться — наразі невідомо.

Як відреагували в МЗС України

Голова МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що українським консулам досі не дозволили доступ до захоплених у заручники сімох українців.

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

«Українським консулам досі не дозволили доступ до семи громадян України, захоплених у заручники в Будапешті. Угорська сторона не надала жодних пояснень. Ми вимагаємо їхнього негайного звільнення та готуємо наступні дії, зокрема на рівні ЄС», — зазначив очільник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 5 березня в Угорщині без пояснення причин затримали два автомобілі інкасаторської служби «Ощадбанку». Вони здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українським банком.

Дата публікації
Кількість переглядів
1338
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie