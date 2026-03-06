Угорщина звинувачує українців у відмиванні 40 млн доларів: доступу до затриманих немає

Прапор Угорщини / © pixabay.com

Реклама

Податкова служба Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України. Їх підозрюють у відмиванні грошей.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» у Telegram.

Там заявили, що дві автівки перевозили готівку (40 млн доларів і 25 млн євро) і золото (дев’ять кілограмів).

Реклама

Проти громадян порушили кримінальну справу, цитують заяву ЗМІ.

Один із затриманих — колишній генерал українських спецслужб. Про кого саме йдеться — наразі невідомо.

Як відреагували в МЗС України

Голова МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що українським консулам досі не дозволили доступ до захоплених у заручники сімох українців.

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

Реклама

«Українським консулам досі не дозволили доступ до семи громадян України, захоплених у заручники в Будапешті. Угорська сторона не надала жодних пояснень. Ми вимагаємо їхнього негайного звільнення та готуємо наступні дії, зокрема на рівні ЄС», — зазначив очільник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 5 березня в Угорщині без пояснення причин затримали два автомобілі інкасаторської служби «Ощадбанку». Вони здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українським банком.