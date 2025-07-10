Угорщина викликала посла України через смерть мешканця Закарпаття, якого нібито побили працівники ТЦК

Будапешт викликав посла України через смерть закарпатця нібито після побиття ТЦК

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Посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського Міністерства закордонних справ через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито побили працівники ТЦК.

Про це пишуть угорські ЗМІ Telex і Hungary Today з посиланням на допис заступника міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяра.

«Було обурливо та неприйнятно забити когось до смерті, до того ж угорця, лише тому, що він не хотів іти на війну…» — йдеться у його дописі у Facebook.

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Мадяр стверджує, що працівники ТЦК нібито «побили чоловіка залізним прутом, заштовхали до мікроавтобуса та відвезли до призовного пункту».

«Членам сім’ї угорця сказали, що все гаразд, але захоплений чоловік згодом помер від отриманих травм», — стверджує угорський чиновник.

За даними угорського видання Mandiner, йдеться про 45-річного закарпатця Йожефа Шебештьєна, який має громадянство Угорщини. Нібито його побили ще три тижні тому, але помер він у лікарні 6 липня. У виданні стверджують, що чоловік мав угорське громадянство і вже, за їхніми даними, «відмовився від української адреси».

Mandiner називає дві версії смерті угорця. За першою, закарпатця доправили до Ужгорода, а потім Мукачева, де мобілізували до складу 128-ї бригади. Там його нібито побили, а потім завезли до психіатричної лікарні в місті Берегове, де він і помер.

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Невдовзі після цього скандальний прем’єр Угорщини Віктор Орбан також написав про інцидент на своїй сторінці у Facebook: «Мої щирі співчуття родині угорця, який загинув внаслідок примусового призову в Україні. Ми поруч з вами в ці важкі години».

За другою, його госпіталізували до цього закладу за його власним проханням. А причиною смерті став тромбоз, спричинений гематомою, яку той міг отримати через жорстоке поводження.

Закарпатський обласний ТЦК та СП інцидент наразі не прокоментував.

Нагадаємо, 8 травня опозиція Угорщини опублікувала аудіозапис, на якому міністр оборони каже про «підготовку країни до війни».

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Наступного дня, 9 травня, СБУ повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка проводила шпигунську діяльність.