Ухвалено новий проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо окупованого Криму: хто голосував проти

Ухвалено новий проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо окупованого Криму: хто голосував проти

У самій назві цього документу буде чітко визначено статус Кримського півострова як тимчасово окупованої території.

У середу, 17 листопада, на засіданні Третього комітету 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН було затверджено проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

За її словами, це буде перша резолюція, в назві якої чітко визначено статус Криму як тимчасово окупованого півострова. Також документ містить заклик до держав-членів ООН посилити співпрацю в рамках Кримської платформи з метою сприяння процесу деокупації українського Криму.

Резолюцію підтримали 64 держави ООН, 20 проголосували проти, 93 – утрималися.

Перелік країн, які голосували проти прийняття цього документа показовий: Албанія, Андорра, Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Малі, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве.

Фото: Facebook / Emine Dzheppar

Серед важливих нових положень проєкту резолюції:

визначення кримських татар як корінного народу України;

засудження знищення культурної та природної спадщини, незаконних археологічних розкопок, незаконної передачі культурних цінностей;

засудження бойової підготовки дітей у Криму до військової служби у російських збройних силах;

стурбованість проведенням окупаційною владою загальноросійського перепису населення Криму;

стурбованість численними навчаннями російських збройних сил у Криму, які спричиняють значні негативні екологічні наслідки.

Також у документі містяться нові заклики до РФ:

скасувати заочні вироки проти кримських татар та їхніх лідерів і негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України;

зняти дискримінаційні регуляторні бар'єри, які забороняють чи обмежують діяльність релігійних груп у Криму;

забезпечити безпеку журналістів та інших працівників ЗМІ;

виконувати свої зобов'язання як держави-окупанта щодо забезпечення належних умов життя у Криму, зокрема шляхом забезпечення справедливого розподілу ресурсів прісної води для цивільного населення.

Проєкт резолюції будуть ухвалювати на пленарному засіданні Генасамблеї ООН у грудні цього року.

Нагадаємо, 4 листопада, коли в Російській Федерації відзначають державне свято - День національної єдності, президент Росії Володимир Путін відвідав тимчасово окупований Севастополь.

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