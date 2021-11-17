Ухвалено новий проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо окупованого Криму: хто голосував проти

У самій назві цього документу буде чітко визначено статус Кримського півострова як тимчасово окупованої території.
У середу, 17 листопада, на засіданні Третього комітету 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН було затверджено проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
За її словами, це буде перша резолюція, в назві якої чітко визначено статус Криму як тимчасово окупованого півострова. Також документ містить заклик до держав-членів ООН посилити співпрацю в рамках Кримської платформи з метою сприяння процесу деокупації українського Криму.
Резолюцію підтримали 64 держави ООН, 20 проголосували проти, 93 – утрималися.
Перелік країн, які голосували проти прийняття цього документа показовий: Албанія, Андорра, Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Малі, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве.
Серед важливих нових положень проєкту резолюції:
- визначення кримських татар як корінного народу України;
- засудження знищення культурної та природної спадщини, незаконних археологічних розкопок, незаконної передачі культурних цінностей;
- засудження бойової підготовки дітей у Криму до військової служби у російських збройних силах;
- стурбованість проведенням окупаційною владою загальноросійського перепису населення Криму;
- стурбованість численними навчаннями російських збройних сил у Криму, які спричиняють значні негативні екологічні наслідки.
Також у документі містяться нові заклики до РФ:
- скасувати заочні вироки проти кримських татар та їхніх лідерів і негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України;
- зняти дискримінаційні регуляторні бар'єри, які забороняють чи обмежують діяльність релігійних груп у Криму;
- забезпечити безпеку журналістів та інших працівників ЗМІ;
- виконувати свої зобов'язання як держави-окупанта щодо забезпечення належних умов життя у Криму, зокрема шляхом забезпечення справедливого розподілу ресурсів прісної води для цивільного населення.
Проєкт резолюції будуть ухвалювати на пленарному засіданні Генасамблеї ООН у грудні цього року.
Нагадаємо, 4 листопада, коли в Російській Федерації відзначають державне свято - День національної єдності, президент Росії Володимир Путін відвідав тимчасово окупований Севастополь.
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