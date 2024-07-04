"Ухвалили дуже важливі рішення" – головне зі звернення Зеленського

Президент заслухав доповідь головкома Сирського про ситуацію на фронті. Найскладніше – на Покровському напрямку.

Увечері, 4 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Засідання Ставки і ситуація на фронті

Президент провів "тривали засідання" Ставки Верховного головнокомандувача. Серед основного обговорили виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування РЕБ і дронів.

"Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам. Заслухали командувача Сухаревського, віце-премʼєр-міністра Федорова, міністра стратегічних галузей Камишіна, командувача Повітряних сил Олещука – ухвалили дуже важливі рішення. Час покаже ці рішення на фронті", – сказав глава держави.

Міністр оборони Умєров доповів щодо деталей поїздки в Сполучені Штати, щодо перемовин і реалізації тих оборонних пакетів, які оголошені вже, але ще не поставлені в Україну.

Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на основних напрямках. Найбільше боїв відбувається на Донеччині зокрема на Покровському напрямку. Зеленський запевнив, що кожен напрямок зараз зміцнюється – від Харківщини до південних.

"Я вдячний кожній бригаді, вдячний кожному солдату і кожному командиру, які дійсно стійкі, дійсно влучні. А особливо – 35-та окрема бригада морської піхоти, 44-та і 55-та окремі артилерійські бригади, 71-ша окрема єгерська бригада, 108-ма окрема бригада ТрО і 110-та окрема механізована бригада", – відзначив президент.

Саміт НАТО

Також читайте Зеленський відповів, про що свідчитиме запрошення України до НАТО для Путіна

Крім того, Зеленський провів сьогодні і тривалу нараду щодо саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться вже наступного тижня.

"Саміт повинен стати сильним – сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться й засідання Ради Україна – НАТО. Працюємо над деталями нових рішень і нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО", – сказав він.

Також підготовлена і нова безпекова угода для України.

Привітав поліцейських

Глава держави привітав українських поліцейських із Днем Національної поліції України.

"Сьогодні відзначив державними нагородами українських поліцейських – найкращих, тих, хто захищає нашу державу і наших людей у боях на фронті. Я подякував їм за службу, усім їхнім побратимам – за силу заради України", – сказав він.

День незалежності США

Окремо Зеленський подякував Сполученим Штатам, які сьогодні відзначають День незалежності.

"Я хочу подякувати за підтримку нашої незалежності. Нації, які проходять через такі виклики заради своєї волі, заради дійсно власного майбутнього, найкраще розуміють одне одного. Я вдячний за те, що протягом більш ніж двох років повномасштабної війни ми захищаємо життя пліч-о-пліч з Америкою і разом не даємо Росії розширити цю війну, поставити під удар незалежність також інших народів світу. Маємо і можемо цю битву виграти тут, в Україні, заради наших людей, заради справедливості для України і заради всіх, хто цінує життя. Президенте Байден, Конгресе – обидві партії, обидві палати, – усі наші друзі в Америці, я дякую вам", – підсумував він.

Нарощуємо виробництво РЕБ та далекобійних дронів, налагоджуємо логістику зброї с США — Зеленський

Раніше президент Зеленський різко відповів на пропозиції припинення вогню.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.