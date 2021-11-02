"Ухвалили вкрай нестандартне рішення": у Дніпрі медики без операції дістали з бронхів дитини булавку

"Ухвалили вкрай нестандартне рішення": у Дніпрі медики без операції дістали з бронхів дитини булавку

Медики дістали булавку і незвичний спосіб.

У Дніпрі до обласної дитячої лікарні надійшов маленький пацієнт із булавкою у дихальних шляхах. Шпилька встигла підколотися до трахеї, що ускладнило її вилучення.

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Про те, як проводилася складна операція з виймання з дихальних шляхів дитини шпильки, розповіли на сторінці лікарні в соцмережі.

Повідомляється, що дитина проковтнула шпильку, а під час діагностичного ендоскопічного дослідження виявилося, що вона підкололася до трахеї.

Діставати сторонній предмет заходилася ціла бригада медиків. Спочатку вони намагалися її дістати за допомогою "петлі", але шпилька почала "мігрувати" вниз дихальними шляхами, до правого бронху, підколюючись до сегментарної бронху і через необережний рух могла стати причиною ускладнень.

"В результаті ретельного обговорення ситуації, прорахувавши різні варіанти розвитку подій, лікарі ухвалили вкрай нестандартне рішення: ввести через жорсткий бронхоскоп гнучкий бронхоскоп. І тим самим, здійснити спробу видалення стороннього тіла з сегментарного бронху. Після певних обережних та повільних маніпуляцій їм таки вдається видалити злощасну шпильку з дихальних шляхів маленького пацієнта, майже не травмуючи слизову ані бронха, ані трахеї. І найголовніше! Злагоджені дії всієї нашої команди висококваліфікованих спеціалістів, дозволили уникнути великого оперативного втручання", - розповідають у лікарні.

Маленький пацієнт пробув ніч у лікарні, а на ранок його виписали додому.

Всього участь у цій гостросюжетній "спецоперації" надскладного видалення стороннього тіла брали майже два десятки фахівців Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні - анестезіологи, реаніматологи, хірурги, ендоскопісти.

Нагадаємо, що у Дніпрі батьки 7-річної дитини звернулися до лікаря через постійний кашель. Під час рентгенологічного обстеження фахівці виявили у бронхах пацієнта кнопку.

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