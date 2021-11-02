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"Ухвалили вкрай нестандартне рішення": у Дніпрі медики без операції дістали з бронхів дитини булавку

"Ухвалили вкрай нестандартне рішення": у Дніпрі медики без операції дістали з бронхів дитини булавку

pixabay.com

Медики дістали булавку і незвичний спосіб.

У Дніпрі до обласної дитячої лікарні надійшов маленький пацієнт із булавкою у дихальних шляхах. Шпилька встигла підколотися до трахеї, що ускладнило її вилучення.

Про те, як проводилася складна операція з виймання з дихальних шляхів дитини шпильки, розповіли на сторінці лікарні в соцмережі.

Повідомляється, що дитина проковтнула шпильку, а під час діагностичного ендоскопічного дослідження виявилося, що вона підкололася до трахеї.

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Діставати сторонній предмет заходилася ціла бригада медиків. Спочатку  вони намагалися її дістати за допомогою "петлі", але шпилька почала "мігрувати" вниз дихальними шляхами, до правого бронху, підколюючись до сегментарної бронху і через необережний рух могла стати причиною ускладнень.

 "В результаті ретельного обговорення ситуації, прорахувавши різні варіанти розвитку подій, лікарі ухвалили вкрай нестандартне рішення: ввести через жорсткий бронхоскоп гнучкий бронхоскоп. І тим самим, здійснити спробу видалення стороннього тіла з сегментарного бронху. Після певних обережних та повільних маніпуляцій їм таки вдається видалити злощасну шпильку з дихальних шляхів маленького пацієнта, майже не травмуючи слизову ані бронха, ані трахеї. І найголовніше! Злагоджені дії всієї нашої команди висококваліфікованих спеціалістів, дозволили уникнути великого оперативного втручання", - розповідають у лікарні.

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Маленький пацієнт пробув ніч у лікарні, а на ранок його виписали додому.

Всього участь у цій гостросюжетній "спецоперації" надскладного видалення стороннього тіла брали майже два десятки фахівців Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні - анестезіологи, реаніматологи, хірурги, ендоскопісти.

Нагадаємо, що у Дніпрі батьки 7-річної дитини звернулися до лікаря через постійний кашель. Під час рентгенологічного обстеження  фахівці виявили у бронхах пацієнта кнопку.

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