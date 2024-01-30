Ухвалили з доопрацюваннями: коли оприлюднять новий законопроєкт про мобілізацію – ЗМІ

Всі згодні, проте є ще деякі правки, які треба доопрацювати.

Кабінет міністрів розглядає нову версію законопроєкту про мобілізацію і після внесення деяких правок передасть до Верховної Ради найближчим часом.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників в уряді.

Як пояснили джерела видання, під час засідання Кабміну 30 січня погодили новий проєкт закону про мобілізацію. Наразі документ передано в секретаріат уряду для фінального доопрацювання, після чого його внесуть до парламенту.

"Це питання буквально дня-двох. Ухвалили з доопрацюваннями. Це значить, всі згодні, але є ще деякі правки, які треба доопрацювати. Проєкт передали у секретаріат. Далі секретаріат їх має доопрацювати і направити до Верховної Ради", - додав один з співрозмовників УП.

Додамо, що Кабмін дійсно затвердив новий законопроєкт про мобілізацію і вже скерував його до Ради, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Тим часом заступниця міністра оборони Наталія Калмикова вважає, що минуть тижні, поки набуде чинності новий закон про мобілізацію.

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