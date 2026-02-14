ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

"Уявіть це над власним містом": Зеленський закликав посилити ППО України до 24 лютого

Зеленський у Мюнхені розкрив масштаби російського терору і пояснив світові, чому ППО потрібна вже на вчора.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент України Володимир Зеленський звертається до аудиторії під час сесії Мюнхенської конференції з безпеки

Президент України Володимир Зеленський звертається до аудиторії під час сесії Мюнхенської конференції з безпеки / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія відправила 6000 ударних безпілотників проти України лише у січні.

Про це глава держави сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, «більшість із них були безпілотниками Shahed», а також 150 російських ракет і понад 5000 КАБів.

«Так відбувається щомісяця, уявіть собі це над вашим власним містом. Зруйновані вулиці, зруйновані будинки, школи… це повсякденне життя в Україні, звичайно, через Росію протягом чотирьох довгих років», — продовжив Зеленський.

Президент сказав, що кожної ночі сили ППО стикаються з не менше ніж сотнею «Шахедів», іноді 400-500. Він запевнив, що 90% «Шахедів» сили ППО збивають.

«Ми використовуємо різні типи перехоплювачів. Разом з нашими партнерами ми виробляємо більше і більше їх, і ми досягнемо моменту, коли ми виробимо достатньо, щоб зробити „Шахеди“ незначними для Росії. Але ключові слова тут — разом з партнерами», — висловив сподівання глава держави.

Також він закликав західних партнерів надати Україні ракети до систем ППО Patriot, NASAMS і IRIS-T. За словами Зеленського, наразі союзники працюють над планом енергетичної підтримки та постачання ракет для посилення України, який має бути готовий до 24 лютого.

Нагадаємо, у Мюнхені Зеленський таож сказав, що Росія втрачає в середньому 156 солдатів за кожен кілометр території України.

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie