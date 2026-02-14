"Уявіть це над власним містом": Зеленський закликав посилити ППО України до 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський звертається до аудиторії під час сесії Мюнхенської конференції з безпеки / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія відправила 6000 ударних безпілотників проти України лише у січні.

Про це глава держави сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, «більшість із них були безпілотниками Shahed», а також 150 російських ракет і понад 5000 КАБів.

Реклама

«Так відбувається щомісяця, уявіть собі це над вашим власним містом. Зруйновані вулиці, зруйновані будинки, школи… це повсякденне життя в Україні, звичайно, через Росію протягом чотирьох довгих років», — продовжив Зеленський.

Президент сказав, що кожної ночі сили ППО стикаються з не менше ніж сотнею «Шахедів», іноді 400-500. Він запевнив, що 90% «Шахедів» сили ППО збивають.

«Ми використовуємо різні типи перехоплювачів. Разом з нашими партнерами ми виробляємо більше і більше їх, і ми досягнемо моменту, коли ми виробимо достатньо, щоб зробити „Шахеди“ незначними для Росії. Але ключові слова тут — разом з партнерами», — висловив сподівання глава держави.

Також він закликав західних партнерів надати Україні ракети до систем ППО Patriot, NASAMS і IRIS-T. За словами Зеленського, наразі союзники працюють над планом енергетичної підтримки та постачання ракет для посилення України, який має бути готовий до 24 лютого.

Реклама

Нагадаємо, у Мюнхені Зеленський таож сказав, що Росія втрачає в середньому 156 солдатів за кожен кілометр території України.