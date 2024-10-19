Україною кружляють ворожі безпілотники: озвучено напрямок руху

Ворог знову дошкуляє українцям.
У ніч проти 19 жовтня ворог запустив у повітряний просторі України ворожі безпілотники.
Подекуди оголошена повітряна тривога, тривають вибухи.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про напрямок руху безпілотників у соціальних мережах.
Щодо руху БпЛА:
1. БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід;
2. БпЛА на Сумщині заходять на Чернігівщину;
3. БпЛА з Одещини на Вінниччину, курс північний;
4. БпЛА на Миколаївщині рухаються північно-західним курсом;
5. БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс північно-східний;
6. БпЛА північніше Кропивницького, курсом на північ.
Нагадаємо, 17 жовтня Росія знову атакувала Україну. Зокрема, під ворожим ударом опинився Київ.
Читайте також:
- Росіяни вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей: що відомо
- Місто впаде: ЗСУ будуть змушені відійти з важливого населеного пункту на Донеччині - BILD
- Сотня Shahed і сотня ракет одночасно: військовий експерт попередив про масований удар РФ