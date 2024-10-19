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Україною кружляють ворожі безпілотники: озвучено напрямок руху

Ворог знову дошкуляє українцям.

У ніч проти 19 жовтня ворог запустив у повітряний просторі України ворожі безпілотники. 

Подекуди оголошена повітряна тривога, тривають вибухи. 

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про напрямок руху безпілотників у соціальних мережах. 

Щодо руху БпЛА:

1. БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід;

2. БпЛА на Сумщині заходять на Чернігівщину;

3. БпЛА з Одещини на Вінниччину, курс північний;

4. БпЛА на Миколаївщині рухаються північно-західним курсом;

5. БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс північно-східний;

6. БпЛА північніше Кропивницького, курсом на північ.

Нагадаємо, 17 жовтня Росія знову атакувала Україну. Зокрема, під ворожим ударом опинився Київ.

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