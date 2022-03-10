Указ підписано: Зеленський пояснив, чому не скасував присудження Шевченківської премії

Указ підписано: Зеленський пояснив, чому не скасував присудження Шевченківської премії

Зеленський вважає, що під час воєнного стану, поки тривають запеклі бої за свободу України, треба дотримуватися наших традицій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Про це він сказав у своєму відеозверненні пізно ввечері 9 березня.

"Щороку саме 9 березня оголошуються лауреати Шевченківської премії. Нашої національної премії, яка відзначає найвагоміший внесок у збереження та розвиток українського духу, нашої національної культури", — зазначив президент.

Зеленський вважає, що під час воєнного стану, поки тривають запеклі бої за свободу України, треба дотримуватися наших традицій.

"Щоб ми зберегли все наше, українське, повністю, поки йдемо до перемоги. Поки йдемо до миру. Указ підписано", — сказав глава держави.

Президент пообіцяв зустрітися з лауреатами вже після перемоги України.

Імена лауреатів Шевченківської премії 2022

"Кіномистецтво": режисерка Катерина Горностай із повнометражним ігровим фільмом "Стоп-Земля".

"Літературознавство і мистецтвознавство": громадянин США Григорій Грабович за цикл статей "Переосмислючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм".

"Література": Тамара Горіха Зерня за роман "Доця".

"Візуальне мистецтво": Микита Кадан з персональною виставкою "Камінь б’є камінь" та Тіберій Сільваші за інсталяцію "Крила".

"Журналістика, публіцистика": Микола Рябчук за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї".

"Театральне мистецтво": Тамара Трунова, Наталка Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драмі і комедії на лівому березі Дніпра.

Цьогоріч розмір однієї Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 397 тисяч гривень.

Раніше Володимир Зеленський звернувся до європейців через злочини Росії проти України.

Читайте також: