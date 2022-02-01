Указ про зміцнення обороноздатності: в ОП розповіли, коли зникне призов

Указ про зміцнення обороноздатності: в ОП розповіли, коли зникне призов

Модель інтенсивної системи військової підготовки може стати альтернативою строковій службі. У разі успішності цієї моделі призов можуть припинити уже від 1 січня 2024 року.

Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішнього виступу у Раді підписав указ про збільшення чисельності армії на 100 тисяч людей.

В Офісі глави держави детально розповіли про цей документ.

Зарплати і житло

Указ має підвищити рівень соціального забезпечення українських військових. Зокрема йдеться про:

поступове збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат;

збільшення терміну дії контрактів;

розробку концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей;

систему кар’єрного зростання офіцерів.

Цього року Кабмін має внести зміни до держбюджету, щоб підвищити грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ до рівня не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати.

Також заплановано підвищити протягом 2023 року грошове забезпечення військовослужбовців, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної зарплати.

Призов

Документ передбачає поступовий перехід до формування ЗСУ на професійній основі.

Модель інтенсивної системи військової підготовки може стати альтернативною формою проходження строкової служби. У разі успішності цієї моделі призов на строкову військову службу можуть припинити уже від 1 січня 2024 року.

Кількість військ

Указ передбачає збільшення чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб і створення додаткових 20 бригад ЗСУ. Це мають зробити протягом наступних трьох років.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський виступив у парламенті на відкритті 7-ї сесії IX скликання. Серед основних тем спічу - військова загроза й економічна ситуація в країні

Зокрема, президент заявив про стабілізацію економіки і запевнив, що "все під контролем". Також він розповів, що в Україні достатньо газу та вугілля для успішного проходження опалювального сезону.

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