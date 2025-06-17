Ухилення від мобілізації: СБУ викрила злочинну схему у виші Запоріжжя

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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з приватних університетів Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фігурантами справи стали ректор навчального закладу та ще вісім посадовців, серед яких — його заступники й керівники інститутів. За даними слідства, вони налагодили схему легалізації ухилянтів шляхом оформлення їх до аспірантури на денну форму навчання — без вступних іспитів і без фактичного відвідування занять.

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За оформлення фіктивного навчання брали до 5 тисяч доларів США готівкою, а також змушували «студентів» оплачувати два семестри — загалом майже 20 тисяч гривень. Лише з кінця 2023 до середини 2024 року злочинна організація встигла «оформити» 2966 чоловіків призовного віку. Загальна сума отриманих хабарів — понад 17 мільйонів гривень.

Надалі гроші, які надходили на рахунок вишу, знімались і розподілялись між учасниками схеми.

Слідчі вже повідомили ректору та його підлеглим про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Нацполіцією запобігла теракту в центральному парку Івано-Франківська. За даними контррозвідки, російська ФСБ намагалася завербувати 15-річну місцеву школярку, аби вона встановила саморобний вибуховий пристрій у людному місці. Вибух мав відбутися у годину пік, коли в парку перебуває найбільше людей.

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Плани вдалося зірвати завдяки інформкампанії СБУ «Спали ФСБшника». Саме туди дівчина звернулася після того, як отримала повідомлення від російського агента. Той вийшов на неї через месенджер і запропонував гроші в обмін на співпрацю.