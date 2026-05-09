Ухилянтам можуть обмежити банківські картки: у Раді запропонували зміни для розшуку

Мобілізація в Україні

У профільному комітеті Верховної Ради обговорюють можливість обмежувати користування банківськими картками тим військовозобов’язаним, які ухиляються від мобілізації.

Про це повідомив член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв’ю для видання «Апостроф».

Він наголосив, що у Територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки скаржаться на те, що не можуть знайти військовозобов’язаних, які виїхали або сховались. Постає потреба розроблення змін, які би створили можливість розшукувати ухилянтів.

«Є скарги від керівництва Територіальних центрів комплектування на те, що фізично люди просто виїхали… поховались і фізично їх вже знайти не можна. Треба приймати якісь законодавчі зміни, які будуть допомагати таких людей знаходити на радарі», — наголосив Федієнко.

Нардеп зауважив, що коли боржник не віддав гроші банку, то починає діяти виконавча служба. На його думку, так само потрібно реагувати на випадки «заборгованості» перед ТЦК.

«Якщо була повістка або оповіщення, людина в розшуку, то далі повинна працювати процедура — обмеження його банківських карток і т.д. Бо хтось воює, а хтось живе звичайним життям, перебуваючи десь там в розшуку», — зазначив він.

За його словами, у профільному комітеті Ради є підтримка таких змін, але вони ще не виписані на законодавчому рівні.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Частина військовозобов’язаних має право на відстрочку від призову, а більшість таких відстрочок продовжується автоматично. Водночас деякі громадяни можуть втратити її вже у травні через проблеми з державними реєстрами.

Окрім того, заброньованих чоловіків можуть перестати випускати за кордон під час дії воєнного стану і мобілізації.

