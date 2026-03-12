Ухилянтам та СЗЧ кінець: Рада готує жорсткі покарання

Парламент розглядає ініціативу щодо нових обмежень для ухилянтів і СЗЧ / © Pixabay

Реклама

У Верховній Раді України розглядають можливість запровадження додаткових санкцій для громадян, які ухиляються від військового обліку або мобілізації.

Про це в інтерв’ю виданню «Телеграф» повідомив член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

З його слів, серед запропонованих заходів — блокування банківських рахунків та заборона керування транспортними засобами.

Реклама

«Фактично має бути база покарання по СЗЧ і, в тому числі, по ухилянству. Тому що неможливо зменшувати СЗЧ, коли ти ще й не караєш. У нас у аліментників, які за дітей своїх не платять, є шість різних видів покарань. Їм блокують рахунки, не дають кредити і так далі. Якщо СЗЧешники будуть „приєднані“ до аліментників — це теж одна із причин не йти в СЗЧ, тому що у тебе виникають зобов’язання, кримінальна відповідальність і певні обмеження. Ти не можеш як нормальна людина жити: використовувати машину, водійські права», — сказав він.

За його словами, ці ініціативи наразі перебувають на стадії обговорення.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» вже у березні 2026 року з’явиться нова можливість бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації, навіть якщо вони мають невирішені питання з територіальними центрами комплектування. Йдеться, зокрема, про людей із некоректними або відсутніми обліковими даними, а також тих, хто перебуває у розшуку ТЦК.

Станом на березень 2026 року бронювання може бути у двох форматах: електронному і паперовому. Водночас із другим можуть бути нюанси.