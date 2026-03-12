- Дата публікації
Ухилянтам та СЗЧ кінець: Рада готує жорсткі покарання
На громадян, які ухиляються від мобілізації, а також на військових, які самовільно залишили військові частини, чекає посилення відповідальності. До них планують застосовувати такі ж покарання, як і до неплатників аліментів.
У Верховній Раді України розглядають можливість запровадження додаткових санкцій для громадян, які ухиляються від військового обліку або мобілізації.
Про це в інтерв’ю виданню «Телеграф» повідомив член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.
З його слів, серед запропонованих заходів — блокування банківських рахунків та заборона керування транспортними засобами.
«Фактично має бути база покарання по СЗЧ і, в тому числі, по ухилянству. Тому що неможливо зменшувати СЗЧ, коли ти ще й не караєш. У нас у аліментників, які за дітей своїх не платять, є шість різних видів покарань. Їм блокують рахунки, не дають кредити і так далі. Якщо СЗЧешники будуть „приєднані“ до аліментників — це теж одна із причин не йти в СЗЧ, тому що у тебе виникають зобов’язання, кримінальна відповідальність і певні обмеження. Ти не можеш як нормальна людина жити: використовувати машину, водійські права», — сказав він.
За його словами, ці ініціативи наразі перебувають на стадії обговорення.
Нагадаємо, у застосунку «Дія» вже у березні 2026 року з’явиться нова можливість бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації, навіть якщо вони мають невирішені питання з територіальними центрами комплектування. Йдеться, зокрема, про людей із некоректними або відсутніми обліковими даними, а також тих, хто перебуває у розшуку ТЦК.
Станом на березень 2026 року бронювання може бути у двох форматах: електронному і паперовому. Водночас із другим можуть бути нюанси.