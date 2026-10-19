Ухилянтам та військовим у СЗЧ можуть посилити покарання: Корецький розкрив подробиці

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Верховна Рада розгляне законопроєкт про суворіше покарання за ухилення від мобілізації та самовільне залишення частини (СЗЧ). До цього документа повернулися через потребу в ротації бійців на фронті та стрімке зростання кількості заброньованих у тилу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв’ю BBC.

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Законопроєкт про покарання за СЗЧ та ухилення від мобілізації — що відомо

Прем’єр-міністр пояснив, що до давно поданого законопроєкту повернулися, аби посилити відповідальність для тих, хто ховається від мобілізації чи вчинив СЗЧ.

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За словами очільника уряду, це допоможе виправити дисбаланс між тими, хто воює, і тими, хто ухиляється від обов’язку, адже бізнес не може просто вимагати не чіпати працівників, поки інші служать.

Прем’єр-міністр зазначив, що Генштабу постійно потрібні нові люди, адже військові вибувають через поранення, загибель, зникнення безвісти чи СЗЧ. При цьому бійцям, які служать роками — навіть після поранень, — необхідна ротація. Ситуація, коли на п’ятому році війни фронт тримають одні й ті самі люди, поки інші заброньовані чи ховаються, виснажує захисників і руйнує довіру до справедливості мобілізації.

Також очільник уряду навів статистику: заброньованих і тих, хто ховається від служби, зараз значно більше, ніж військових на фронті.

«Статистика. Сьогодні тих, хто має відстрочку більше, ніж тих, хто служить. Сьогодні тих, хто переховується, суттєво більше, ніж тих, хто служить. Сьогодні тих, хто заброньований, суттєво більше, ніж тих, хто служить», — додав глава уряду.

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За словами Корецького, статистика останніх шести-восьми місяців показує, що кількість заброньованих працівників на підприємствах зросла на кілька сотень тисяч, а щомісячна динаміка вимірюється десятками тисяч осіб.

«А найголовніше, що динаміка щомісячного бронювання або відстрочки — це десятки тисяч щомісяця, і воно просто якимись неймовірними темпами росте. І якщо ще так пожити, в такій динаміці, і ця динаміка збережеться, то будуть заброньовані абсолютно всі», — сказав прем’єр.

Мобілізація в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, раніше Сергій Корецький пояснив, що кількість заброньованих та ухилянтів в Україні суттєво перевищує чисельність військових на службі. Сергій Корецький пояснив, що правила бронювання зміняться, щоб мінімізувати схеми ухилення від мобілізації.

Також від 18 жовтня 2026 року для частини агропідприємств змінюються правила отримання статусу критично важливих. Завдяки цьому більше виробників зможуть здобути цей статус та забронювати працівників від мобілізації.

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