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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ухилянтам варто приготуватися: у Раді анонсували нові обмеження

Нардеп Федієнко розповів, які обмеження готують для тих, хто досі не став на військовий облік.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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У Раді готують нові обмеження для громадян, які досі не стали на військовий облік: що на них чекає

У Раді готують нові обмеження для громадян, які досі не стали на військовий облік: що на них чекає / © ТСН

В Україні готують низку законодавчих змін, щоб «погіршити» життя ухилянтам, які досі не стали на військовий облік.

Про це розповів народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, передає «Еспресо».

Нардеп відмовився розкривати весь зміст запланованих змін до законодавства, бо нібито їх «обговорюють на закритих нарадах». Серед імовірних заходів розглядали обмеження доступу до окремих банківських послуг та держсервісів, керування автотранспорту.

«Я просто можу сказати, що всім, хто зараз ухиляється, ну, можливо, варто буде до чогось приготуватися. В частині тих послуг, які надавала банківська структура або надавали інші державні установи», — сказав Федієнко.

Зміни в роботі ТЦК

Водночас, нардеп запевнив, що майбутні зміни мають стосуватися не лише посилення відповідальності, а й реформування самої системи ТЦК. Він закликає замість орієнтації лише на військово-облікову спеціальність людини враховувати її актуальний цивільний фах і навички.

Федієнко також заявив, що реформування ТЦК необхідне, однак виступає проти закриття всіх територіальних центрів комплектування. На його думку, це може бути небезпечним для обороноздатності України.

Раніше омбудсмен Лубінець розповів, що на Закарпатті масово мобілізовували чоловіків із відстрочками і бронюванням.

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