Ухилянти тікали до Білорусі на Житомирщині: як діяла "схема"

Затримані водій і ухилянти / © Національна поліція Житомирської області

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На Житомирщині 24-річний хлопець переправив через кордон до Білорусі щонаймеше 14 чоловіків призовного віку.

Про це передає пресслужба поліції Житомирської області.

Правоохоронці дізналися про «ділка» і спіймали його «на гарячому». 5 березня під час однієї з таких поїздок поліцейські зупинили автомобіль «Renault Megane» в Овруцькій громаді. У салоні перебували троє жителів різних регіонів України віком 21, 44 та 48 років.

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Водія правоохоронці затримали в процесуальному порядку. У нього вилучили авто, мобільний телефон та готівку, якою замовники «оплатили дорогу». На пасажирів прикордонники склали адміністративні матеріали та повідомили про подію в ТЦК.

Як діяла схема

За словами правоохоронців. в’язок між організатором і замовниками забезпечували так звані «координатори». Після попередньої домовленості посередники передавали фігуранту контактні дані охочих скористатися «послугою». Її вартість становила 8 000 грн.

Вилучені кошти / © Національна поліція Житомирської області

Яке покарання чекає на водія

Поліцейські встановили причетність хлопця ще щонайменше до трьох подібних випадків переправлення. Загалом слідчі зібрали докази причетності 24-річного вінничанина до переправлення щонайменше 14 чоловіків призовного віку у прикордонну зону. Йому оголосили про підозру.

Днями досудове розслідування було завершено. Матеріали справи скеровано до суду. Хлопцеві загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше повідомлялося, що на Вінниччині вчителька географії переправляла чоловіків за кордон.