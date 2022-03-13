"Украинское мороженко такое ох*енное": СБУ перехопила розмову окупантів, які мародерствують на Сумщині

Російський військовий розповів своїй коханій, які в Україні смачні і дешеві продукти і як вони мародерствують в магазинах.

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських військових, які мародерствують у Сумській області.

Як інформує СБУ, на цих плівках чути, як російські окупанти на Сумщині грабують магазини і навіть оселі українців. Шукають цигарки, алкоголь і ласощі, виносять з помешкань ноутбуки, телевізори та іншу техніку, а самі будинки палять.

Загарбники у пошуках "трофеїв" розбивають школи, дитсадки, та навіть знімають колеса з автомобілів, щоб привезти додому.

"А украинское мороженко оно такое ох*енное! Пацаны магазин хлопнули, принесли мороженое! Я его ел, бл*, такое ох*нное мороженое!", - сказав російський військовий, чию телефонну розмову переховила СБУ.

У відповідь рідня окупанта поскаржилася, що відтепер у них не показуватимуть Прем’єр-лігу по телевізорі.

Нагадаємо, СБУ також перехопила розмову окупантів під Києвом, в якій вони розповідають, як затримували мирних жителів як заручників, хваляються мародерствами та у захваті від того, як добре живуть люди в Україні, на відміну від Росії.