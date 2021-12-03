Украли гроші і золото: у Дніпрі "домушники" зламали решітку на вікні та залізли до квартири

Вже за час їх затримали правоохоронці.
У Дніпрі поліцейські затримали озброєну банду іноземців-"домушників". Вони підозрюються в пограбуванні квартири, а також скоєнні таких самих злочинів на території області.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що у нього з будинку у Соборному районі міста вкрали значну суму грошей та золоті прикраси. Злочинці пошкодили віконні решітки та проникли у житло.
Пізніше правоохоронці затримали підозрюваних. Ними виявилися троє іноземних громадян віком від 29 до 39 років. Їх також підозрюють у скоєнні аналогічних злочинів на території області.
Під час обшуків у них виявили дві гранати РГД-5, гранату РГД-5 із запалом, а також викрадені речі.
“Слідчі відкрили два кримінальні провадження за ч.1 ст. 263 (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”) та ч. 3 ст. 185 (“Крадіжка”) КК України. Чоловіки затримані в порядку ст. 208 КПК України, їм повідомлено про підозру. Слідство триває”, — розповіли в Нацполіції області.
Нагадаємо, що на Тернопільщині злодій три дні поспіль крав у магазині одні й ті ж товари.
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