Украв мішок грошей і наїхав на поліцейського: в Одесі затримали зухвалого грабіжника (фото, відео)

Украв мішок грошей і наїхав на поліцейського: в Одесі затримали зухвалого грабіжника (фото, відео)

Зловмисник викрав із сейфу поштового відділення 800 тисяч гривень.

У селі Великий Дальник біля Одеси було скоєно крадіжку із одного із поштових відділень. Зловмисник виламав двері, розбив сейф і викрав 800 тисяч гривень.

Про це у вівторок, 4 січня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Майже одразу після скоєного злочину грабіжника, який утікав з місця скоєння злочину, перехопили патрульні на стаціонарному поліцейському пості. Однак, він не зупинився на вимогу поліцейських, а скоїв наїзд одного із них.

Під час втечі він покинув автомобіль в середмісті Одеси і спробував дістатися до Болградського району, звідки він родом. Але ця спроба була невдалою — його затримали поліцейські.

Затриманому виповнилося 22 роки, але раніше він був уже судимий за розбійні напади. Тепер йому оголосили підозру за ч.5 ст.185 (крадіжка в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Суд обрав підозрюваному міру запобіжного затримання — тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне молодикові загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

“В ході досудового розслідування правоохоронці встановлюватимуть, з ким правопорушник був у змові, та його причетність до інших аналогічних злочинів, скоєних в Одеській області”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Приморському районі Одеси водій BMW не впорався з керуванням та спричинив ДТП.

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