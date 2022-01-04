Украв мішок грошей і наїхав на поліцейського: в Одесі затримали зухвалого грабіжника (фото, відео)

Зловмисник викрав із сейфу поштового відділення 800 тисяч гривень.
У селі Великий Дальник біля Одеси було скоєно крадіжку із одного із поштових відділень. Зловмисник виламав двері, розбив сейф і викрав 800 тисяч гривень.
Про це у вівторок, 4 січня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Майже одразу після скоєного злочину грабіжника, який утікав з місця скоєння злочину, перехопили патрульні на стаціонарному поліцейському пості. Однак, він не зупинився на вимогу поліцейських, а скоїв наїзд одного із них.
Під час втечі він покинув автомобіль в середмісті Одеси і спробував дістатися до Болградського району, звідки він родом. Але ця спроба була невдалою — його затримали поліцейські.
Затриманому виповнилося 22 роки, але раніше він був уже судимий за розбійні напади. Тепер йому оголосили підозру за ч.5 ст.185 (крадіжка в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.
Суд обрав підозрюваному міру запобіжного затримання — тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне молодикові загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше у Приморському районі Одеси водій BMW не впорався з керуванням та спричинив ДТП.
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