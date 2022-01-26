Украв заощадження та продукти: у Дніпропетровській області на пенсіонерку злочинець напав у її власній квартирі

Украв заощадження та продукти: у Дніпропетровській області на пенсіонерку злочинець напав у її власній квартирі

Погрожуючи фізичною розправою, чоловік забрав у жінки мобільний телефон, готівку та продукти з холодильника.

На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на пенсіонерку у її власній квартирі. Злочинець вкрав у неї мобільний телефон, гроші та продукти.

Про це пише "Дніпро оперативне".

Як стало відомо, подія сталася в одній з багатоповерхівок у Покрові. Там злочинець з ножем увірвався до квартири 82-річної жінки. Погрожуючи фізичною розправою, він забрав у неї мобільний телефон, готівку та продукти з холодильника. Після чого втік з місця злочину.

Жінка ж заявила про інцидент у поліцію. Згодом правоохоронці встановили особу та затримали підозрюваного. Ним виявився 56-річний громадянин, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

“Все викрадене у жінки майно вилучили. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України”, — зазначили у виданні.

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