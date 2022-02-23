"Укравтодор" назвав публікацію на УП інтерв’ю з Амірханяном неповагою до тисяч людей, які чесно та законно працюють у галузі

"Укравтодор" назвав публікацію на УП інтерв’ю з Амірханяном неповагою до тисяч людей, які чесно та законно працюють у галузі

"Укравтодор" звернувся до ключових незалежних аналітичних центрів в Україні щодо необхідності проведення системного медіааналізу інтерв’ю Араіка Амірханяна журналісту Миколі Топалову та головній редакторці "Української правди" Севгіль Мусаєвій, опублікованого на сайті видання 18 лютого.

"Для нашої команди це питання справедливості та гідності. Адже саме ця людина з власним озброєним угрупуванням неодноразово вривалась у приміщення "Укравтодору", а також Служб автомобільних доріг в областях. Ми на власному досвіді знаємо, що таке залякування та тиск. Ігнорування цього факту є неповагою до тисяч людей, які чесно та законно працюють у галузі", - йдеться в оприлюдненій заяві відомства.

В "Укравтодорі" зазначили, що враховуючи компліментарний тон інтерв’ю, відсутність критичних збалансованих питань на тлі відверто кримінального минулого Амірханяна, під питанням є факт відповідності матеріалу засадам журналістики.

У відомстві нагадали, що Араіка Амірханяна неодноразово затримували, підозрювали та обвинувачували у вчиненні злочинів, про що є відповідні рішення суду. Крім того, відносно зазначеної особи РНБО України застосовано персональні обмежувальні заходи (санкції). Наразі Амірханян перебуває у статусі особи, яка переховується від органів досудового розслідування (тобто у розшуку).

"Тому журналісти, які беруть інтерв’ю у злочинця, мають розуміти, що подальше сприйняття його слів у медіа буде на їх совісті", - наголосили в "Укравтодорі", підкресливши, що медійне відбілювання репутації особи, що переховується від органів досудового розслідування, та використання його припущень для обґрунтування власних гіпотез — це порушення базових засад журналістської етики.