Укравтодор отримав міжнародний кредитний рейтинг рівня B після випуску євробондів "Великого будівництва"

Компанія вперше розмістила на Лондонській біржі євробонди на $700 млн на сім років під 6,25% річних.

Одна з трьох найбільш авторитетних рейтингових агенцій Standard&Poor's Global Inc (S&P) надала міжнародний кредитний рейтинг інвестиційного рівня "B" Державному агентству автомобільних доріг України "Укравтодор".

Про це повідомляє Facebook-сторінка Укравтодору.

Наявність кредитного рейтингу — обов’язкова умова відкритого фінансового ринку. Він використовується для залучення коштів, переговорів з інвесторами та служить засобом оцінки кредитоспроможності емітента цінних паперів, свідчить, наскільки він здатний своєчасно виконувати усі зобов’язання, виплачувати відсотки та основну суму боргу.

Найвищим кредитним рейтингом вважається AAA, найнижчим — CCC.

17 червня Укравтодор вперше розмістив на Лондонській біржі євробонди на $700 млн на сім років під 6,25% річних. Його цінними паперами зацікавились інвестори з 140 країн світу, а попит на них перевищив пропозицію.

Кошти, залучені через розміщення євробондів, буде спрямовано на реалізацію програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

У березні 2021 року Standard&Poor's підтвердило довгостроковий та короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах на рівні "В/В". Прогноз стабільний. Також, Standard & Poor's підтвердило рейтинг України за національною шкалою на рівні "uaА".

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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