Укравтодор спільно з партнерами вдосконалить під’їзди до пропускних пунктів на кордонах

Укравтодор спільно з партнерами вдосконалить під’їзди до пропускних пунктів на кордонах

Україна розвиватиме прикордонну інфраструктуру, щоб збільшити транзит товарів та гуманітарної допомоги.

Про це повідомив у Facebook перший заступник керівника Укравтодору Андрій Івко.

Він розповів, що інспекція автодору і Міністерства інфраструктури перевірила стан прикордонних шляхів.

«Першочерговим завдання для себе бачимо створення більш комфортних умов для водіїв та збереження доріг», - написав Івко.

За його словами, після повномасштабного вторгнення держави-терориста рф в Україну пріоритети розвитку прикордонної інфраструктури змінились. Наразі планується вдосконалити під'їзні шляхи до контрольно-пропускних пунктів шляхом влаштування майданчиків для відстою автотранспорту.

«У першу чергу йдеться про ті маршрути, котрі ведуть до пунктів пропуску з сусідніми країнами у прикордонних регіонах. А для якнайшвидшого вирішення всіх інфраструктурних та процедурних питань працюватимемо разом з міжнародними партнерами та дружніми сусідніми країнами», - зазначив заступник голови Укравтодору.

Івко підкреслив, що в умовах воєнного стану, з огляду на гуманітарну та економічну складову, питання логістичних зв'язків для України є надважливим.

«Через військову агресію порти – закриті, а авіасполучення відсутнє. Тому дороги наразі виконують одну з ключових функцій у життєзабезпеченні країни. В цьому контексті інфраструктурне питання більш глобальне, адже йдеться не лише про економіку України, але й про світову продовольчу безпеку», - заявив він.

За даними Укравтодору, в Україні вже зруйновано 13% доріг – це майже 24 тис. км трас та понад 300 штучних споруд. Зараз зусилля держави зосереджені на забезпеченні проїзду «дорогами життя».

«У першу чергу відновлюємо проїзд через зруйновані мости – зараз функціонує 36 переправ у деокупованих областях. На розмінованих територіях вздовж автомобільних доріг наводимо лад після російського військового вторгнення», - розповів Івко.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що спільними зусиллями України та міжнародних партнерів можливо відбудувати всю зруйновану інфраструктуру за два роки.

#АндрійІвко #Укравтодор #війна #дороги