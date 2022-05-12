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Укравтодор споруджує ще один тимчасовий обʼїзд на межі Київської та Житомирської областей

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Укравтодор споруджує ще один тимчасовий обʼїзд на межі Київської та Житомирської областей

Державне агентство автомобільних доріг України продовжує відновлювати дорожню інфраструктуру, яка постраждала внаслідок бойових дій. Зокрема, силами дорожників спороджується тимчасовий об'їзд на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, відомій як Варшавська траса.

Про це повідомляється на сторінці «Укравтодору» у Facebook.

Як зазначають у відомстві, нова переправа зводиться на межі Київської та Житомирської областей – саме там було пошкоджено один із мостів через бойові дії на Житомирщині.

«Траса М-07 об'єднує п'ять областей країни та веде до україно-польського пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ», тому відновлення проїзду на всій її протяжності є національним пріоритетом», – підкреслили у Службі.

У компанії також нагадали, що на Житомирщині вже функціонують дві тимчасові переправи на дорогах міжнародного та регіонального значення, споруджені після завершення бойовий дій.

«Після припинення боїв на Житомирщині, фахівці звели вже 2 тимчасові об'їзди на місці зруйнованих мостів: на трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський та  Р-02 Київ – Іванків – Овруч.  Працюємо з вірою у перемогу!», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, сполучення між Києвом та Житомиром було повністю відновлено по Варшавській трасі через річку Тетерів.

#Укравтодор #ВаршавськаТраса #дороги #відновлення #РосійськаАгресія

Дата публікації
Перегляди
404
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