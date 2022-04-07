Укравтодор уже очистив 16 км вулиць в Ірпені та 29 км траси Київ-Чоп

Укравтодор уже очистив 16 км вулиць в Ірпені та 29 км траси Київ-Чоп

В Ірпені працівники Укравтодору вже прибрали 16 кілометрів вулиць та зводять тимчасову переправу через річку Ірпінь на автошляху Р-30.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

“Укравтодор крок за кроком відновлює життєдіяльність звільнених від рашистської навали околиць столиці. Аби їжа, медикаменти, гуманітарна допомога могла потрапити до мешканців передмість Києва, дорожники створюють безпечні логістичні ланцюжки”, - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

В Укравтодорі розповіли, що 29 кілометрів траси М-06 Київ – Чоп, котру рашистські загарбники перетворили на цвинтар знищеної техніки, очищено.

“У місті Ірпінь прибрано 16 кілометрів вулиць: вул.Садова – 1,1 км; вул.Соборна – 4,9 км; вул.Університетська – 10 км”, - поінформували у відомстві.

Також триває зведення тимчасової переправи через річку Ірпінь на автошляху Р-30. Там 6 квітня працював 41 дорожник. На мосту влаштовують труби, щебеневу основу та земляний насип.

“Тимчасова переправа допоможе відновити транспортне сполучення з Ірпенем. Завершити влаштування мосту плануємо на початку наступного тижня”, - зазначили в Укравтодорі.

Як раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, Глава держави Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші строки відновити інфраструктуру міст на Київщині.