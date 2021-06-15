Укравтодор вестиме "Велике будівництво" доріг капітальними, а не середніми ремонтами

Українські дороги переважно проєктували і будували понад 50 років тому.

Укравтодор відмовляється від практики поточного середнього ремонту на користь капітального.

Таке рішення прийнято в тому числі на основі аналізу дорожніх робіт, проведених незалежними експертами, заявили в Укравтодорі.

"На початку 2022 року набирає чинності ДСТУ 8747. Згідно з ним, вже з наступного року Служби автомобільних доріг у всіх нових дорожніх проєктах відмовляться від поточного середнього ремонту на користь капітального ремонту. Таким чином, встановлюється лише 2 види ремонтів: капітальний ремонт і поточний ремонт", - інформує агентство.

Там пояснили, що українські дороги переважно проєктували і будували понад 50 років тому, тому вони є зношеними і непристосованими до сучасних навантажень. Мережа доріг (120 тис. км місцевого і близько 47 тис. км державного значення) майже не відновлювалась через брак фінансування.

Ще одна проблема – зміни до будівельних норм, прийняті у 2008 році, коли дозволили замість капітального робити поточний середній ремонт, що не зобов’язує посилювати основу.

У 2020 році, коли в Україні розпочався масовий ремонт доріг за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", Укравтодор посилив контроль за об’єктами поточного середнього ремонту. У понад 80% випадків його виконували з посиленням основи, а кожен проєкт проходив Секцію 5 ДерждорНДІ.

Однак обстеження відремонтованих доріг, проведене навесні цього року CoST Ukraine, зафіксувало пошкодження на дорогах у Закарпатській, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях. Підрядників зобов’язали виправити їх власним коштом.

"Переважна більшість об’єктів, де виявлено дефекти, оновлювались за старими проєктами поточного середнього ремонту, де не передбачалось ані укріплення дорожньої основи, ані посилення несної здатності дороги в цілому", - зазначили в Укравтодорі, додавши, що технологія поточного середнього ремонту себе вичерпала.

Як повідомляв заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який координує програму Володимира Зеленського "Велике будівництво", цьогоріч в Україні буде відремонтовано і побудовано рекордні 6 500 км доріг та 150 мостів.

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