Укравтодор випустив перші євробонди в історії України: $700 млн під "Велике будівництво"

Вперше за історію України Укравтодор випустив євробонди на Лондонській фондовій біржі.

Серія бондів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" отримала історично низьку ставку у порівнянні з попередніми українськими суверенними розміщеннями у доларах США.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Під час розміщення Укравтодор отримав заявок на майже 2,4 млрд доларів США, що більше ніж втричі перевищило запланований обсяг випуску, а тому продемонструвало значний інтерес з боку глобального фінансового ринку, підтвердило довіру до України як держави і до великих інфраструктурних проєктів, зокрема", - заявив Олександр Кубраков.

Міністр інфраструктури зазначив, що завдяки цій транзакції для оновлення дорожньої інфраструктури розмістили 700 млн доларів США під 6,25% на термін 7 років.

Організаторами випуску єврооблігацій стали спільні букранери та спільні лід-менеджери – J.P. Morgan та Dragon Capital, а також ко-менеджер - АТ "УкрЕксімбанк". Юридичними радниками виступили White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM та Sayenko Kharenko.

Фіскальним агентом євробондів став The Bank of New York Mellon. У якості рейтингового агентства залучили S&P Global Ratings Europe Limited.

"Хочу подякувати великій команді, яка зробила це можливим. З боку держави на спільний результат працювали Укравтодор, Міністерство інфраструктури, Міністерство фінансів, Національний банк України. Ще до того, щоб взагалі цей процес став можливим разом працювали уряд, Офіс президента, народні депутати України", - додав Олександр Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання