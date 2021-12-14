Україна 14 грудня вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Цього року були вже 35-ті роковини від дня катастрофи.

Сьогодні, 14 грудня, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 14 грудня.

Понад 600 тисяч ліквідаторів за рекордно короткий термін - 206 днів 1986 року побудували захисну споруду "Укриття". Вона дозволила пом’якшити згубний вплив мирного атома, що вийшов з-під контролю.

Сьогодні ми щиро дякуємо і ліквідаторам, і міжнародній спільноті, яка допомагає Україні та українцям у нелегкій боротьбі з наслідками аварії на ЧАЕС.

Нагадаємо, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталися два вибухи та пожежа з незбагненними наслідками для всього світу. У ліквідації аварії взяли участь сотні тисяч людей, а точна кількість постраждалих від трагедії невідома і досі. Щодня, протягом останніх 35 років у зоні відчуження продовжують боротьбу з наслідками цієї страшної аварії.

Читайте також: