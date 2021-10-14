Україна 14 жовтня святкує День захисників та захисниць: урочистості відбудуться у всій країні

Це державне свято, яке відзначається водночас зі святами Покрови та Днем Українського козацтва.
Подякувати живим та вшанувати пам'ять тих, хто загинув за свободу нашої країни. Сьогодні в Україні святкують День захисників та захисниць.
Як розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 жовтня, урочистості відбудуться у всій країні.
Зокрема, у центрі Києва пройде традиційна хода на честь 79-ої річниці створення Української повстанської армії.
14 жовтня в Україні відзначають від 2015 року. За рік до того своїм указом президент Порошенко скасував 23 лютого і натомість встановив День захисника. У серпні цьогоріч Верховна Рада перейменувала його на День захисників та захисниць.