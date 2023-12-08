Україна 2024 року зможе розпочати новий контрнаступ за підтримки США

Чиновник з адміністрації президента США Джо Байдена вважає, що 2024 року Україна зможе розпочати новий контрнаступ з допомогою США.

США і союзники докладають зусиль до того, щоб до кінця наступного року Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для неї умовах.

Про це заявив перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер на безпековому форумі в Аспені.

"Ми хочемо поставити Україну до кінця наступного року в таке становище, щоб Росії довелося ухвалювати рішення про те, чи сідати за стіл переговорів із прийнятними для України умовами (...), чи зіткнутися з більш сильною Україною", - сказав чиновник.

За його словами, Україна буде здатна розпочати новий наступ, оскільки спиратиметься на потужнішу промислову базу США і Європи, які нарощуватимуть потужності свого ВПК, а також самої України.

Файнер зазначив, що Сполучені Штати допомагають Україні розвивати її оборонну промисловість. Він повідомив, що ці питання обговорювалися на конференції в американському міністерстві торгівлі за участю представників промисловості та уряду США, України та Європи.

Також читайте США та Україна домовились про спільне виробництво зброї: оголошено про передавання технологій

Тоді Вашингтон і Київ підписали протокол про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Він, зокрема, передбачає співпрацю в галузі "виробництва систем протиповітряної оборони, ремонту та технічного обслуговування, а також виробництва критично важливих боєприпасів".

Україні було надано технічні дані для початку місцевого виробництва гібридних систем ППО FrankenSAM.

Крім того, Держдепартамент США планує направити до Києва свого радника "для підтримки та прискорення переходу України до сумісних збройних сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критично важливі галузі".

Також було сформовано міжвідомчу "команду з питань угод з Україною", яка даватиме рекомендації партнерам щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонної промисловості України.

Зазначимо, що зараз Україна стала заручницею внутрішньополітичних розбірок у США, спровокованих наближенням там президентських виборів у листопаді 2024 року. Чи дійсно для нас все так погано? Що буде, якщо до кінця грудня Конгрес США не проголосує за подальшу допомогу Україні? ТСН.ua розбиралися.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.