Україна атакувала аеродром РФ із бойовими літаками: у ВМС розкрили подробиці

Су-34 / © wikipedia.org

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Підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ завдали ракетного удару по російському аеродрому «Маринівка» у Волгоградській області та знищили два винищувачі Су-34.

Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗС України.

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За даними ВМС, по російській авіабазі вдарили ракетним комплексом «Нептун» («довгий Нептун»). Літаки знищили на території 11-го змішаного авіаполку в селищі Октябрський.

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У військовому відомстві нагадали, що літаки Су-34 є для Росії однією з головних платформ тактичної авіації, які використовуються для пусків керованих авіабомб (КАБів) по українських містах, прифронтових населених пунктах та позиціях Сил оборони.

«Українські ВМС продовжують завдавати ударів по військових об’єктах противника, знижуючи його здатність вести бойові дії проти України», — зазначили у ВМС ЗСУ.

ЗСУ атакує РФ — останні новини

Нагадаємо, у Росії внаслідок аварії загинули двоє пілотів пілотажної групи «Русские витязи». Усе це трапилося 21 жовтня під час навчально-тренувального польоту на винищувачі Су-30СМ.

Раніше у Росії під ракетною атакою опинився завод «Протон» у місті Орел. Це підприємство виготовляє електроніку для російських ракет і систем ППО.

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Раніше у ніч проти 22 жовтня на території Росії пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаки безпілотників одразу в кількох регіонах, зокрема в Московській області.

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