Україна атакувала російський корабель "Сергей Котов": у ГУР заявили про серйозні пошкодження

На тривалий період корабель "Сергей Котов" не зможе брати участь у війні.

У ніч проти 14 вересня у Чорному морі Сили оборони пошкодили російський патрульний корабель "Сергей Котов", що підтверджують самі загарбники.

Про це повідомив представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.

За його словами, в інформаційній довідці про ситуацію за 13-14 вересня начальник розвідувального відділу штабу округу полковник Філатов заявив про ураження кораблів двох кораблів. Він повідомив, що 14 вересня о 04:40 було атаковано патрульні кораблі "Василий Быков" та "Сергей Котов". В останньому кораблі пошкоджено гвинт, є пробоїна у лівому борту 50 на 100 см вище за ватерлінію.

"Обидва ці ураження досить серйозні. Це означає, що на тривалий період корабель "Сергей Котов" перебуватиме на ремонті і не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України", - зазначив Юсов.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося фото понівеченого підводного човна "Ростов-на Дону",який отримав серйозні пошкодження під час атаки по Севастополю.

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