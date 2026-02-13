- Дата публікації
"Птахи" СБС влупили по аеродрому в Криму та стратегічних об'єктах РФ: ефектне відео
Українські оператори дронів завдали точкових ударів по цілях противника.
Сили Збройних сил України завдали серії ударів по військових та критично важливих об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомили у Сили безпілотних систем ЗСУ у Telegram.
За наданою інформацією, 11 лютого в районі населеного пункту Розівка Запорізької області оператори підрозділу «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» завдали точкового удару по складу боєприпасів противника. Об’єкт було уражено під час виконання бойового завдання на тимчасово окупованій території.
Вже 12 лютого оператори 1-го окремого центру СБС здійснили нову серію ударів засобами middle strike одразу по кількох цілях. Зокрема, було уражено:
електричну підстанцію «Кірова» в окупованому Луганськ;
військовий аеродром «Гвардійський» на території тимчасово окупованого Крим;
дата-центр у місті Приморськ.
Наразі детальні наслідки уражень уточнюються. У Силах безпілотних систем зазначають, що всі ці об’єкти відіграють ключову роль у забезпеченні енергетичної, авіаційної та комунікаційної стійкості угруповання російських військ на окупованих територіях. Системні удари по такій інфраструктурі ускладнюють управління, логістику та знижують спроможність противника підтримувати бойові дії.
Паралельно з цим, увечері 11 лютого під Севастополем місцеві телеграм-канали повідомляли про серію вибухів у районі аеродрому «Кача». За даними каналу «Крымский ветер», близько 18:52 російські засоби протиповітряної оборони вели вогонь у бік моря в районі Кача — Андріївка, після чого пролунав вибух, а неподалік селища Сонячне було зафіксовано роботу прожекторів.
Згодом повідомлялося про нові вибухи в районі мису Фіолент та повторні детонації поблизу аеродрому «Кача» близько 21:31. Очевидці зазначали, що вибухи були потужними та супроводжувалися відчутною вібрацією ґрунту.
У свою чергу Міністерство оборони РФ заявило, що в період із 16:00 до 20:00 нібито було збито 12 українських безпілотників над різними регіонами Росії та ще два — над акваторією Чорного моря.
У Силах безпілотних систем наголошують, що продовжують системну роботу з ураження критичних військових та логістичних об’єктів противника.
Нагадаємо, раніш ми писали про те, що Україна уразила Волгоградський нафтопереробний завод у Росії, внаслідок чого підприємство зупинило переробку нафти. Під час атаки дронів СБУ була пошкоджена ключова установка CDU-1, яка забезпечує близько 40% потужностей заводу, що призвело до фактичного паралічу його роботи.