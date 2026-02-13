"Птахи" СБС влупили по аеродрому в Криму та стратегічних об'єктах РФ: ефектне відео

Ілюстративне фото / © ТСН

Сили Збройних сил України завдали серії ударів по військових та критично важливих об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили у Сили безпілотних систем ЗСУ у Telegram.

За наданою інформацією, 11 лютого в районі населеного пункту Розівка Запорізької області оператори підрозділу «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» завдали точкового удару по складу боєприпасів противника. Об’єкт було уражено під час виконання бойового завдання на тимчасово окупованій території.

Вже 12 лютого оператори 1-го окремого центру СБС здійснили нову серію ударів засобами middle strike одразу по кількох цілях. Зокрема, було уражено:

електричну підстанцію «Кірова» в окупованому Луганськ;

військовий аеродром «Гвардійський» на території тимчасово окупованого Крим;

дата-центр у місті Приморськ.

Наразі детальні наслідки уражень уточнюються. У Силах безпілотних систем зазначають, що всі ці об’єкти відіграють ключову роль у забезпеченні енергетичної, авіаційної та комунікаційної стійкості угруповання російських військ на окупованих територіях. Системні удари по такій інфраструктурі ускладнюють управління, логістику та знижують спроможність противника підтримувати бойові дії.

Паралельно з цим, увечері 11 лютого під Севастополем місцеві телеграм-канали повідомляли про серію вибухів у районі аеродрому «Кача». За даними каналу «Крымский ветер», близько 18:52 російські засоби протиповітряної оборони вели вогонь у бік моря в районі Кача — Андріївка, після чого пролунав вибух, а неподалік селища Сонячне було зафіксовано роботу прожекторів.

Згодом повідомлялося про нові вибухи в районі мису Фіолент та повторні детонації поблизу аеродрому «Кача» близько 21:31. Очевидці зазначали, що вибухи були потужними та супроводжувалися відчутною вібрацією ґрунту.

У свою чергу Міністерство оборони РФ заявило, що в період із 16:00 до 20:00 нібито було збито 12 українських безпілотників над різними регіонами Росії та ще два — над акваторією Чорного моря.

У Силах безпілотних систем наголошують, що продовжують системну роботу з ураження критичних військових та логістичних об’єктів противника.

Нагадаємо, раніш ми писали про те, що Україна уразила Волгоградський нафтопереробний завод у Росії, внаслідок чого підприємство зупинило переробку нафти. Під час атаки дронів СБУ була пошкоджена ключова установка CDU-1, яка забезпечує близько 40% потужностей заводу, що призвело до фактичного паралічу його роботи.