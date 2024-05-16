Україна без світла: чому імпорт з Європи не рятує і як довго це триватиме

Відключення світла в Україні будуть періодично відбуватися, допоки не буде відновлено потужність пошкоджених електростанцій та розбудовано нову генерацію.

В Україні 16 травня довелося застосувати графіки відключень електроенергії через значні пошкодження електростанцій та зростання споживання електроенергії у зв'язку з похолоданням.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в ефірі телемарафону, як відбуваються відключення в областях і чому імпорт електроенергії з Європи є обмеженим.

Кудрицький зазначив, що графіки відключень були повідомлені обленерго ще напередодні ввечері. Причиною цього стало те, що багато електростанцій, особливо теплової та гідрогенерації, зазнали пошкоджень і наразі недоступні. Крім того, на цьому тижні спостерігалося похолодання, що призвело до зростання споживання електроенергії.

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Голова "Укренерго" повідомив, що для збалансування системи були використані практично всі можливості імпорту електроенергії з Європи та включені всі доступні на сьогодні електростанції. Однак, дефіцит виявився настільки значним, що покрити його лише цими засобами було неможливо.

"Є технічні обмеження по імпорту електроенергії з Європи. Це, як ви розумієте, небезкінечна величина. Ці обмеження продиктовані здебільшого певними вузькими місцями на європейській стороні. Тобто передати більшу потужність електроенергії, ніж дозволяє на сьогоднішній день європейська мережа, не можна. Тому ми, насправді, іноді навіть перевищуємо той рівень імпорту, який на сьогодні нам встановлений – 1700 мегават. Понад це ми також іноді залучаємо аварійну допомогу, коли вона є в наших сусідів. Але і цих величин може не вистачити, щоб покрити дефіцит. Тоді ми змушені вже відключення споживачів", - пояснив Кудрицький.

Чи будуть відключати світло влітку

Голова правління "Укренерго" прогнозує, що протягом тривалого періоду часу, включаючи весну, літо та зиму, в Україні будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться застосовувати відключення споживачів. Однак, це не буде відбуватися щодня, і ситуація може покращуватися залежно від погодних умов.

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"Наприклад, на наступному тижні ситуація може бути дійсно значно легшою, ніж на цьому тижні, і це буде пов'язано зі зміною погоди. Але у нас час від часу будуть траплятися періоди, коли ми як оператори енергосистеми будемо змушені, як вже останній інструмент збалансування системи, застосувати відключення споживачів", - сказав Кудрицький.

Для повного усунення ризиків дефіциту електроенергії необхідно, по-перше, відновити потужність тих електростанцій, які були пошкоджені, що займає час. А по-друге, — розбудувати нову генерацію, яка буде децентралізованою, більш безпечною і стійкою до атак, і яка врешті-решт роки зможе замінити ті пошкодження, які сьогодні є першочерговими цілями для ворога.

Кудрицький також пояснив процедуру розподілу дефіциту електроенергії між областями України: "Коли ми як оператор визначаємо загальний дефіцит протягом наступної доби, погодинно, ми оцей дефіцит, по суті, розподіляємо рівномірно по областях. Ми кожній області доводимо ліміт споживання на завтрашній день, який є пропорційним до нормального споживання в області. Відповідно, цей тягар відключень має бути розподілений плюс-мінус рівномірно між всіми областями. І таким чином всі мають нести солідарне навантаження від цих відключень".

Нагадаємо, у Україні впроваджено графіки відключень світла, з якими можна ознайомитися на сайті YASNO. Щоб комфортно пережити періоди без електроенергії, українцям рекомендують запастися водою й продуктами першої необхідності, які не потрібно готувати.

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