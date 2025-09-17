Україна більше не відправляє своїх військових на навчання за кордон: Зеленський пояснив причину

Україна змінила підхід до військових навчань — Зеленський / © Associated Press

Від початку повномасштабної війни українських військових відправляли на навчання за кордон — до Балтійських та Північних країн, Великої Британії, Польщі та США. Однак уже на другий рік війни ситуація змінилася, і підготовка почала відбуватися переважно всередині країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

Нині, після трьох із половиною років війни, українські військові вже не виїжджають за кордон на навчання. Навпаки, офіцери та представники іноземних держав приїжджають в Україну, щоб переймати бойовий досвід.

«Сьогодні ми перебуваємо у найкращій формі з точки зору технологій. Росіяни теж намагаються вчитися, але ми рухаємося швидше, адже в нас менше бюрократії. Ми можемо бути дуже корисними для всього світу, передусім для Європи, бо ми партнери й відкриті до співпраці», — наголосив президент.

Україна готова ділитися досвідом із партнерами, тоді як Росія використовує його виключно для війни.

«Вони не можуть отримати такі технологічні знання від Росії, але я думаю, що на сьогодні лише Україна та РФ мають такий рівень знань. Вони — наші вороги, справжні вороги, але ми повинні визнати, що вони швидко навчаються. Через війну, а не тому, що вони розумні, а європейці — ні. Звісно, ні. А тому, що вони перебувають у стані війни, отже, їм потрібно швидко рухатися. І ми рухаємося швидше за росіян, бо ми менші», — сказав Зеленський.

Розвиток військових інновацій потребує подальшого фінансування від партнерів. Це дозволить не лише тримати темп, а й зберегти технологічну перевагу над ворогом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що очільник Кремля Володимир Путін хоче маніпулює США, щоб уникнути нових санкцій.

За словами Зеленського, Москва боїться санкцій, особливо «тотальних», оскільки вони можуть паралізувати виробництво зброї.