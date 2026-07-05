Україна більше платиме, щоб іноземні бійці їхали на фронт: Business Insider про те, що проблема не лише в грошах

Кінець епохи ідеалістів: як затяжна війна змінила мотивацію іноземних добровольців

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Україна пропонує іноземним бійцям вищу заробітну плату та строкові контракти для виконання небезпечних ролей у піхоті та штурмових підрозділах на передовій. Цей крок може допомогти вирішити одну з найбільших проблем Києва з людськими ресурсами на фронті.

Проте самих лише високих зарплат для іноземних найманців може бути недостатньо. Чому іноземні добровольці дедалі менш охоче їдуть до України, з’ясовував Business Insider.

Проблема «дверей назад»: чому короткі контракти неефективні

Іноземні бійці розповіли виданню, що успіх цих зусиль залежатиме від того, чи зможе Україна переконати новобранців залишатися довше, а не йти одразу після досягнення шестимісячного мінімуму.

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«Звісно, ​​за грошима прийде ще більше хлопців», — сказав Раян О’Лірі, командир роти Chosen, добровольчого підрозділу в Україні. Однак, він зазначив, що це не вирішить автоматично проблеми країни з кадрами, оскільки в Києві все ще існують «двері назад» — іноземці, які виїжджають після короткострокових контрактів.

Посади на передовій часто описують як зони смертельного ризику, а загроза дронів ускладнює не лише виживання, а й навіть сам процес їхнього потрапляння. Однак оплата може бути сильною мотивацією.

«Зараз ми бачимо, що велика кількість іноземців приїжджає до України воювати, бо сьогоднішня зарплата їх вже приваблює», — сказав міністр оборони Михайло Федоров минулого місяця. «Якщо ми говоримо про підвищення, то це привабить ще більше іноземців, і тоді вони зможуть зміцнити нашу лінію фронту».

О’Лірі сказав, що вища оплата праці та довші контракти можуть допомогти, якщо вони змусять іноземних бійців залишатися на рік або довше. Проблема, за його словами, полягає в тому, що багато хто з іноземних добровольців традиційно розглядав шість місяців як кінцеву точку, щоб заробити грошей і поїхати геть. Такі солдати залишали Україні мало віддачі від часу та грошей, витрачених на їхнє навчання та оснащення.

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За його словами, до того часу, як новобранець завершить базову підготовку та досягне бойової частини, у короткострокового шестимісячного контракту може залишатися лише кілька тижнів для операцій на передовій. Тому наявність довших контрактів є ключовою, але лише за умови, що Україна зможе надати бійцям достатньо переконливу причину обрати їх.

Від ідеалізму до прагматизму: новий світовий ринок досвідчених бійців

Іноземні добровольці стікалися до України з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, причому багатьох з них спонукали до боротьби ідеологічні чи політичні причини — почуття обов’язку захищати країну, на яку напав її набагато більший сусід, — а не фінансові стимули.

Однак ситуація змінилася, оскільки війна затягнулася, сказав «Канте», іноземний військовий, який з міркувань безпеки попросив назвати лише його позивний.

Він сказав, що «мотивованих іноземних бійців» стало менше, додавши, що багато з цих добровольців загинули в боях або покинули країну, і Україна тепер має заповнити ці вакансії. Зараз добровольці все частіше приєднуються з фінансових причин.

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Україна вже не конкурує лише за ідеалістів; вона також конкурує на світовому ринку за досвідчених бійців.

«Якщо вам потрібні хлопці, вам потрібно заплатити», — сказав він.

Не лише гроші: які умови вимагають змінити іноземці

Канте, який служив у піхоті та штурмових підрозділах в Україні, сказав, що оплата праці має бути конкурентоспроможною з тим, що можуть заробляти досвідчені бійці в інших конфліктах, як-от колишній південноамериканський офіцер, знайомий з боями з повстанцями, який зважується на контракт у такому місці, як Судан.

Українські військовослужбовці розглядають нові контракти як позитивний крок для Києва. Юрій, офіцер підрозділу радіоелектронної боротьби, назвав залучення іноземних бойовиків «одним із найкращих рішень» для вирішення проблем із людськими ресурсами.

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Попит Києва на іноземних бойовиків відбувається на тлі гострої проблеми з нестачею особового складу вже понад чотири роки після початку російського вторгнення. Піхота та штурмові війська є одними з найбільш постраждалих сил на полі бою, і Україні важко утримувати укомплектовані підрозділи на передовій, оскільки війна затягнулася.

За словами О’Лірі, іноземні бійці часто залишають війну після шести місяців через глибші проблеми, зокрема обмежений доступ до цифрових військових систем України та менше щоденних пільг. Вирішення цих проблем, за його словами, може мати більше значення для утримання військовослужбовців, ніж вища заробітна плата.

«Вони (Україна — Ред.) вже виправили питання з постійним місцем проживання та громадянством, тому я думаю, що це один крок вперед», — сказав він, додавши, що Києву тепер потрібно «просто працювати над створенням рівних умов для іноземців, щоб здавалося, що ми на одній хвилі з українцями».

Міністерство оборони України заявило, що наразі не може коментувати ці зусилля. Загалом, іноземні бійці зазначили, що Україна рухається у правильному напрямку щодо утримання військових талантів з-за кордону.

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Чарлі, ветеран військової служби США та нинішній кандидат до 3-го армійського корпусу України, заявив, що нові контракти та виплати є «позитивними кроками» з боку Києва, спрямованими на стимулювання іноземних бійців залишатися довше. З міркувань безпеки він попросив назвати його позивний.

«Я думаю, що українці роблять добру справу, розуміючи, що до країни приїжджає іноземна демографічна група з усього світу, яка зміцнює їхні Збройні сили, і вони насправді роблять щось, щоб стимулювати людей приїжджати — стимулювати людей залишатися — а не просто пробути щонайменше шість місяців і потім їхати», — сказав Чарлі.

Він сказав, що довгострокові контракти можуть бути найбільш привабливими для іноземних бійців, які приїжджають до України за бойовим досвідом, якого вони не знайдуть на жодному іншому полі бою.

«Якщо подивитися на сучасний світ, — сказав Чарлі, — найкраще місце, щоб отримати такий досвід, будучи іноземцем, — це Україна».

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Раніше видання Le Monde написало, що Україна «тихо» розпустила Інтернаціональний легіон.

Нагадаємо, про проблему розформування Інтернаціонального легіону, думки експертів і самих добровольців з цього приводу ТСН.ua зібрав у цій статті.

Раніше видання The New York Times розповіло, що за Україну воюють сотні добровольців з Колумбії. Командир взводу бригади Нацгвардії «Рубіж», герой України Владислав Стоцький розповів про переваги колумбійських добровольців.

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