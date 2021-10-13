Україна близька до розробки ноу-хау для боротьби з нелегальними операторами азартних ігор - Баум на SBC Summit SIC

Весь світ вирішує проблему нелегальних ігрових майданчиків як в онлайні, так і офлайн. Україна має значний потенціал для розробки власних технологій для боротьби з тіньовим ринком азартних ігор. Про це заявив Борис Баум, перший заступник голови консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, під час прес-конференції, яка пройшла в рамках SBC Summit SIC в Києві.

Разом з цим він зазначив, що в якості додаткових методів можна внести зміни через банківську систему і регулювати роботу платіжних систем, які пропонують свої послуги нелегальним операторам. Такий підхід вже успішно працює в ряді європейських країн.

За словами експерта, можна підключити операторів мобільного зв'язку, щоб ті не надавали послуги зв'язку нелегальним гравцям, власників приміщень, щоб не здавали їх під нелегальний бізнес. Але все це вимагає окремого закону і норм, які ще належить розробити. І для цього важливо об'єднатися всім: і асоціаціям, і легальним операторам азартних ігор, і представникам державної влади.

"Це велика робота, і якщо ми її подужаємо, то Україна стане №1 по боротьбі з нелегальними операторами азартних ігор, що безсумнівно підсилить позицію країни на світовій мапі гемблінг індустрії", - резюмував Борис Баум.

В Україні діє 32 ліцензії для гральних підприємств: 12 з них отримали онлайн-казино, 10 - зали ігрових автоматів, шість - наземні казино, три - платформи онлайн-покеру і поки тільки одна ліцензія на букмекерську діяльність Parimatch Ukraine.

"Тільки легальний ринок принесе користь державі за рахунок сплати податків, створення робочих місць і ведення бізнесу з дотриманням принципів і цінностей відповідальної гри. На цій аксіомі будується ідеологія компанії Parimatch Ukraine, першої і поки єдиної компанії, яка отримала ліцензію на букмекерську діяльність", - заявила Наталія Гілевич, СЕО Parimatch Ukraine.

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