Україна буде готова вступити до ЄС за два роки, до НАТО – раніше, — Стефанішина

Війна, яка нині триває в Україні, впливає на ухвалення рішення про вступ країни до ЄС та НАТО.

Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до НАТО – раніше.

Таку думку висловила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Голосу Америки.

Коментуючи слова президента Європейської ради Шарля Мішеля про необхідність приготувати ЄС до розширення 2030 року, вона сказала, що це не означає, що Україна має чекати сім років на можливість вступу до союзу.

"Я впевнена, що Україна зможе провести ефективні перемовини, зможе виконати всі зобов'язання, пов'язані з імплементацією європейських стандартів, а також, що найголовніше, – це створити умови для відновлення української економіки, відновлення України, які дозволять нам стати конкурентоспроможним членом Європейського Союзу. І це точно відбудеться до 2030 року", – сказала вона.

Стефанішина впевнена, що Україна зможе вступити до Євросоюзу за кілька років, але є умова.

"Ми будемо готові до членства в Європейському Союзі в найближчі два роки, але, звичайно, перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення", – сказала вона.

Віцепрем’єр-міністерка додала, що нині Україна навіть в умовах війни є частиною європейської економіки і найбільш підготовленою до вступу.

"Ми є серед 20 найбільших імпортерів різних видів продукції, ми є найбільшим ринком на території Європи і, відповідно, маємо угоди про всі можливі торгові лібералізації з ЄС. Тому, власне, з цієї точки зору готовність України найвища серед інших країн. Тому рішення щодо України може бути ухвалене раніше", – сказала Стефанішина.

Водночас вона впевнена, що до НАТО Україна може вступити значно швидше.

"Я думаю, що до НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни, і одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи та всього європейського простору", – сказала Стефанішина.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков назвав три речі, які будуть визначальним під час ухвалення рішення щодо запрошення України до НАТО.

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