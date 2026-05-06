Україна буде найспекотнішою країною Європи: синоптикиня дала прогноз на 7 травня

Спека в Україні

В Україні 7 травня ще утримається спекотна погода — вдень температура підніметься до +22…+28 градусів.

За словами синоптикині Наталії Діденко, сьогодні та завтра Україна залишатиметься найспекотнішою країною Європи.

У четвер дощі з грозами можливі лише в західних областях. На решті території країни переважатиме суха погода.

Водночас на заході України очікується сильний південно-західний вітер, місцями він може сягати штормових значень.

У Києві 7 травня опадів не прогнозують. Максимальна температура повітря становитиме близько +25 градусів. Південно-західний вітер буде рвучким.

Надалі, за прогнозом синоптикині, дощів із грозами в Україні побільшає, а температура повітря почне знижуватися. Водночас у східних областях ще збережеться дуже тепла погода.

Тим часом начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що арктичне повітря перемістилося далеко на південь, через що на заході Туреччини панує нетипова прохолода з денними показниками лише +5…+7 градусів тепла. Водночас у балтійських країнах стовпчики термометрів підскочили до позначки +23 градуси.

